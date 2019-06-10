真人版阿拉丁反映「厭女文化」！史上第一個叫女性「閉嘴」的文獻在這裡



▲電影真人版阿拉丁反映出幾乎世界共通的「厭女文化」，還有女性在公共議題被男性要求「閉嘴」的現象。（圖／《阿拉丁》劇照，迪士尼提供）

記者林育綾／綜合報導

迪士尼真人版電影《阿拉丁》大獲好評，關鍵之一無非是茉莉公主的「女權意識」覺醒，劇中反派賈方三番兩次要茉莉「閉嘴」、「少說多看」，彷彿身為女性的公主生來只能負責嫁給王子、促進邦交，其他時候都該安安靜靜去旁邊玩沙，沒資格談論政要，這讓飽讀詩書的茉莉終於受不了而爆發，不再「噤聲」。其實女性在正式場合中「被消音」的情形從古至今到有，在西方文學第一個記載，是3千年前荷馬史詩《奧德賽》，案例居然是一名乳臭未乾的小屁孩，要求成熟且處事精明的母親「回房間織布」，還說出「言說是男人的事情」、「我才是這個家的掌權者。」



▲真人版阿拉丁的茉莉公主（右）相當具有女權意識。（圖／《阿拉丁》劇照，迪士尼提供）

英國歷史學者瑪莉畢爾德（Mary Beard）撰寫《女力告白：最危險的力量與被噤聲的歷史》一書，提到許多從古至今女性被「消音、噤聲」的各種文獻記載，探討幾乎世界共通的「厭女文化」，特別是關於公共議題，男性總會要女性「閉嘴」。就像電影《阿拉丁》的賈方，三番兩次打斷茉莉的話，要她「安靜」、「少說多看」。

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瑪莉畢爾德指出，從非常接近西方文學傳統開端的一個時刻，留下了一個相關的記載，也就是第一個由男性叫一名女性「閉嘴」的案例，出現在近3千年前的荷馬史詩《奧德賽》（Odyssey）當中。這部史詩一般人習慣想成是奧德修斯在「特洛伊戰爭」後返鄉途中的冒險故事，其實也是他與妻子潘妮洛普（Penelope）、兒子忒勒馬科斯（Telemachus）的故事。

當時潘妮洛普有許多追求者，但她一概拒絕且抵擋各種騷擾，數十年專情等待丈夫返鄉。不過某天她從閨房走下樓來到宮殿大廳，發現一位吟遊詩人正在為一群她的追求者表演，唱著希臘的勇士在返鄉途中遭難，而她未成年的兒子忒勒馬科斯也在場，與那群人同樂。

吟遊詩人的「唱衰」行為，當然令潘妮洛普大感不悅，於是她在所有人面前要求換歌，另選一首比較開心的歌曲，沒想到她那位乳臭味乾的兒子卻出面阻止「母親，」他說：「請回您的房間，從事您自己的工作，操作織布機和捲線桿吧⋯⋯『言說』是男人的事情，所有的男人，尤其是我；因為我才是這個家的掌權者。」於是，潘妮洛普便回頭上樓去了。



▲英國歷史學者瑪莉畢爾德（Mary Beard）撰寫《女力告白：最危險的力量與被噤聲的歷史》一書，提到從古至今女性被「消音、噤聲」的記載。（圖／聯經出版提供）



瑪莉畢爾德指出，忒勒馬科斯使用的詞語也很重要，他說「言說」是「男人的事情」，使用的詞語是「muthos」──不是後來在英文當中演變成的「myth」（神話）那個意思。她解釋，在荷馬時代的希臘文裡，「muthos」指的是權威性的公共言論，而不是一般的閒聊、瞎扯或者說長道短，「畢竟閒話家常人人都會，包括女人在內，或者說女人尤其會。」

她還舉出另一個經典案例，在以前的《笨趣》雜誌（Punch）曾有一則漫畫，充分諧仿了這種對於女性「聽而不聞」的普遍現象，漫畫裡一群男士和崔格女士在開會，其中一名男士卻說：「崔格小姐，這項建議非常好，也許在座的男士會有人願意提出。」



▲漫畫家芮安娜鄧肯（Riana Duncan）透過「崔格小姐」，呈現了會議中性別歧視氛圍。（圖／聯經出版提供）



瑪莉畢爾德在《女力告白》書中引述的例子遍及古今，從「在公開場合發聲」這個最根本的基礎，探討幾乎世界共通的「厭女文化」。她更深刻地以自身經驗佐證，看厭女傳統如何延續到現代，指出就算是談論同一個主題，男性教授的說法觀眾會欣然接受，但女性教授卻會接到觀眾私訊「指導」她該如何講述同一件事。在政治上也是如此，民眾對男性政治人物有無盡的包容力，卻往往帶著譏誚的態度，期待女性政治人物在政治領域的失敗。



▲真人版《阿拉丁》中的反派賈方，三番兩次叫茉莉閉嘴。（圖／迪士尼提供）

以下有真人版《阿拉丁》劇透，忌諱「踩雷」可自動避開：

不過迪士尼的真人版《阿拉丁》與1992年動畫版最不同的是，真人版茉莉公主從小對蘇丹王位具有野心，對治國也有想法，飽讀詩書就是希望能親自治理心愛的王國，儘管賈方曾嘲笑她「讀書沒屁用，經驗才是王道」，還不斷剝奪她的話語權，要她像一般公主一樣安靜地嫁人，但茉莉在緊要關頭時不再噤聲，還高唱《默不作聲》(speechless) 來象徵女權意識覺醒，讓父王看見她的領導能力。

真人版由茉莉繼承蘇丹，成了女王， 由她親自撤除「公主必須嫁給王子」的法律；與動畫版阿拉丁被要求成為蘇丹、茉莉屈居成身邊皇后的情節非常不同。然而這樣的改編，對於許多仍歧視女性的國家、包括「檯面上沒有歧視女性」的國家來說仍十分震撼。

迪士尼近年來的作品中，反覆強化女性意識，包括《黑魔女》、《冰雪奇緣》等，公主不再只能乖乖嫁給王子，而是還有更多的可能，期望能讓更多「女力覺醒」，逐漸翻轉根深柢固的「厭女文化」。



▲真人版由茉莉繼承蘇丹，成了女王。（圖／迪士尼提供）