印尼出生、流轉各地、台灣落腳！作曲家盧亮輝30年「超台」音樂會



▲作曲家盧亮輝印尼出生、大陸留學、香港工作，最後在台灣落腳，30年來以這片土地為靈感創作許多音樂。（圖／台灣國樂團提供）

記者林育綾／台北報導

國樂界無人不曉的作曲家盧亮輝，印尼出生、中國大陸留學、香港工作，一生輾轉各地最後在台灣落腳，今年高齡80歲的他和台灣國樂團，將舉辦30年來「以台灣這塊土地為靈感」的《藝號人物》音樂會，從台北101到屏東鵝鑾鼻燈塔都譜成作品，6月14日在高雄衛武營、21日在台北國家音樂廳舉行。

盧亮輝是在印尼出生的客家人，一生輾轉各地，最後在台灣落腳，他說這裡是「最喜歡也最親切的土地。」寫曲子時，常會到現場去找靈感，例如創作《西子灣之戀》時，「原本沒有設想要寫戀愛的主題，是到了現場，看到西子灣有特別多小情侶在談情說愛，才決定用小提琴與國樂團來呈現西子灣的美麗景緻、情侶的愛戀之情。」

此次音樂會，是他30年來用生命譜寫對台灣土地的情感，從台灣頭到台灣尾，例如《勁飆序曲》描寫台北101，現代大都會欣欣向榮和活力奔放的繁華景象；而《鵝鑾鼻之春》讚嘆南台灣海濱，包括詩情畫意的蔚藍天空與茫茫大海，每一首樂曲都蘊含著濃濃的台灣情懷。

請繼續往下閱讀...

台灣這塊土地，總是帶給盧亮輝許多的靈感，他的旋律優美、淺顯易懂，像是《春、夏、秋、冬》四季組曲早已成為國樂界的流行金曲，也將在此次音樂會上完整呈現。

關於這次的演出曲目，指揮劉江濱還推薦另外2個亮點，分別是由盧亮輝在杖朝之年全新創作的管風琴協奏曲《管風琴藝》，以及電貝斯協奏曲《電貝斯激情》。劉江濱表示，「這2首不是以國樂器主奏的樂曲，相當值得欣賞，管風琴由來自英國的Jonathan Scott 演奏；電貝斯則由來自香港爵士流行樂壇的盧斌演奏，在主奏人選上已別出心裁，加上樂曲本身對國樂團音響大膽的嘗試，必定能為觀眾帶來耳目一新的感受」。

《管風琴藝》也是本次唯一北高兩地都有演出的曲目，將利用衛武營音樂廳與國家音樂廳莊嚴宏亮的管風琴，呈現出戲曲音樂風格的多元可能性，並與國樂團交織出別開生面的作品。





▲國樂團《藝號人物》音樂會，由左至右分別為：台灣國樂團笛子演奏家張君豪、特邀鋼琴演奏家嚴俊傑、特邀小提琴演奏家李宜錦、國樂團團長劉麗貞。（圖／台灣國樂團提供）