觀光客嗨買「冰島手織厚毛衣」　翻開標籤一看…中國製造！

▲現今冰島市面上有3分之2的毛衣都是中國製。（圖／達志影像／美聯社，下同）



國際中心／綜合報導

觀光客如果到冰島旅遊，都會帶上一件當地著名的手織毛衣「lopi」，毛料扎實又保暖，已經成為冰島必買的紀念物。然而，最近有不少人發現，明明到服飾店想買毛衣，一翻開標籤卻發現上頭寫著「中國製造」，根本不是當地婦女用羊毛手工編織而成，而且這些「中國製冰島毛衣」已經攻占了當地3分之2的市場。

▲冰島當地的毛衣是用純羊毛製成，保暖且厚實。



據《美聯社》報導，冰島製造的手工毛衣採用純羊毛，不僅能抵擋寒風低溫，做工和花紋也看得出相當細緻，買一件就能穿好幾個冬天，但要價可不便宜，大約值200美元（約台幣6300元），而最近市場上竟出現只要170美元 (約台幣5300）的毛衣，價格差了30美元，讓不少觀光客都搶著撿便宜。

不過，結帳前如果仔細看標籤會發現，其實這些「冰島毛衣」全都是中國製造，原來有業者從中國大量進口這些便宜且花色相近的毛衣，再用比市場低一點點的價格賣出去，讓很多遊客以為自己賺到，反而是冰島當地婦女自己做的毛衣乏人問津。

▲雇用冰島本地編織工的成本比較高，所以很多企業會外包到中國。



冰島手工編織協會創辦人艾那斯多帝（Thuridur Einarsdottir）表示，「遊客買了一堆冰島毛衣，殊不知其實那是中國進口的。」由於中國編織工的時薪為3至5美元（約台幣93元至155元），比冰島的最低薪資14.5美元（約台幣450元）低很多，所以很多冰島業者會選擇外包到中國來省人力成本。

冰島編織合作社5月已經公布新規定，店家不可再把「中國製毛衣」掛上冰島毛衣的頭銜，否則這樣會害當地的編織工權益受損，也可能影響外界對於冰島毛衣的評價。

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