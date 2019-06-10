獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

▲總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨於10日至14日進行黨內初選民調，對此黨內「青壯世代」的獨派團體，集資刊登全版廣告，內容直指「蔡英文作弊已被國際認證」。對此，民進黨中央10日上午駁斥，請外界勿用不實謠言攻擊蔡、賴參選人，初選絕對以公平、公正、公開的原則辦理。

根據獨派所刊登的廣告內容，直指日本媒體以標題批評蔡英文，強調賴清德的人氣遠超蔡英文，而她不惜變更初選規則來圖利自己，「蔡英文作弊已被國際認證」。內容也指稱，民進黨是本土政黨，小英用詐術操弄初選，就是台灣之恥。

對此，黨中央上午發出澄清駁斥，呼籲外界勿用不實的謠言攻擊蔡、賴雙方參選人。初選絕對會由中央黨部以公平、公正、公開的原則辦理完成。

民進黨表示，下午中央黨部會在雙方代表的見證之下，抽出上周25套抽樣結果的其中5套光碟分送至5間民調執行單位。在執行民調前再請雙方確認：光碟是否為上周雙方代表簽名彌封的光碟，而且都會用影像側錄的方式發佈影片，以眧公信。

民進黨也強調，五間民調單位執行的過程會全程錄音，雙方亦都會派員全程參與。

▼獨派團體刊登全版廣告，批評蔡英文初選作弊。（圖／記者袁茵攝）