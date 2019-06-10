可怕的室內外曬衣問題！　小心過敏性發炎症狀找上你

▲ETtoday實際街訪民眾，來聽聽大家的曬衣困擾。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄攝）



▲LG推出免曬衣乾衣機，經由Intertek認證可達到99.99%殺菌，讓居家生活遠離空汙和黴菌。

記者李彥慧／採訪報導

台灣天氣潮濕，大樓和租屋族的家裡陽台空間有限，很多人會選擇把衣服晾在室內，也有許多人把衣服曬在室外，但又會擔心沾染灰塵以及油煙，ETtoday實際街訪民眾，來聽聽大家的曬衣困擾！

民眾盛先生表示，因為他在外租屋，沒有陽台可以曬衣服，所以選擇在室內晾衣，曾經想過買一台烘衣機，但還要接管線覺得很麻煩，只好打消念頭。但房間裡面比較潮濕，所以衣服會有霉味，如果拿出去自助洗衣店洗，又覺得跟大家用同一個洗衣機覺得很噁心，而且一次使用下來費用也不便宜，都要花個100多元。

▲台灣天氣潮濕，許多民眾都有曬衣困擾。

民眾劉媽媽則說，她的習慣是把衣服曬在陽台上，但陽台的空間很小常常曬不乾，尤其碰到梅雨季節很容易發霉，外面空氣也不好，加上樓下是餐廳有油煙味，等於所有衣服都白洗了，讓她很煩惱。民眾高太太提到，因為她是上班族，下班回家已經很晚，還要花3、40分鐘負責把衣服從洗到曬，曬完要收，收完再摺，而且她有小孩，每天有制服、運動服要洗，隔一天又要穿，根本來不及等它乾，所以很麻煩。

▲▼家醫科醫師林青榖表示，台灣天氣潮濕，不建議在室內晾衣服，容易滋生細菌、黴菌和塵蟎，室外曬衣更造成過敏問題。

而民眾曬衣習慣大不同，無論是室外或室內曬衣都有不同的問題。家醫科醫師林青榖表示，台灣天氣潮濕，在室內晾衣服並不是很好的辦法，原因是室內不通風，要花很長的時間衣服才會乾，容易滋生細菌、黴菌、塵蟎，如果再將衣服穿在身體上，會造成過敏性的皮膚炎、鼻炎、氣管炎等症狀，感冒機會也會增加。

林青榖提到，很多年輕人在浴室洗好衣服，直接就晾在浴室，但空間很小不通風、濕氣更重，加上洗澡的時候有熱氣，造成衣服無法乾燥，這時候黴菌、細菌會增生，並造成過敏、呼吸道問題發生。

▲▼LG乾衣機設定多種模式，一機就能解決曬衣問題。



林青榖進一步說明，室外曬衣服因為有陽光，會比室內晾衣服來得好，但現代人家中的陽台，能直接讓陽光曝曬到的機會較少，隨著空氣汙染愈來愈嚴重，大家擔心的PM2.5懸浮微粒，對身體健康會有危害，所以在戶外曬衣服時間如果太長，黴菌、細菌一樣會附著在衣服上，加上住家跟大馬路距離很近，交通引起的空氣汙染，甚至有害的花粉都會附著在衣服上，一樣會引發過敏症狀。

▲LG免曬衣乾衣機，有低溫除濕乾衣功能，烘乾衣服還能溫柔呵護衣物。

▲▼LG免曬衣乾衣機擁有集水盒設計，不一定要加裝排水管、瓦斯管，就算家中沒有獨立洗衣間也能簡便安裝。

考慮到曬衣引發的健康問題，LG推出免曬衣乾衣機，經由Intertek認證可達到99.99%殺菌，讓居家生活遠離空汙和黴菌，不僅有40-60度C低溫除濕乾衣功能，烘乾衣服的同時還能溫柔呵護衣物。從電費效率來看，雙變頻功能乾衣，一次使用算下來不到一個銅板價，而安裝設定為110V電壓插頭，加上集水盒設計，不一定要加裝排水管、瓦斯管，就算家中沒有獨立洗衣間也能簡便安裝。擁有一台LG免曬衣乾衣機不僅是實惠的好選擇，更是對全家大小健康的好投資！