大學「驚見長髮女上吊」嚇到差點尿出來... 網傻眼：嚇Skr人





▲大學「驚見長髮女上吊」嚇到差點尿出來。（圖／翻攝自微博天秀bot）



大陸中心／綜合報導



人嚇人會嚇死人的，大半夜誰看到這個不會嚇到漏尿！日前在有微博博主PO出疑似女子上吊的照片，放大仔細一看才發現是在晾衣服，還以為發生了命案，驚嚇的瞬間讓他嚇了一大跳，而「長髮上吊女」照片上傳後也嚇壞不少網友。







▲大學「驚見長髮女上吊」嚇到差點尿出來。（圖／翻攝自微博天秀bot）

日前在微博有位博主發文表示，「可怕，這衣服掛得太嚇人了」只見照片中出現疑似一位頭髮長長的女子在走廊上吊，看起來十分嚇人，但後來博主表示，其實只是有人在走廊晾衣服，因為燈光昏暗，加上角度問題，畫面中由前到後的順序分別為褲子、衣服和裙子，不仔細看真的會以為有人吊在上面。







▲由前到後的順序分別是褲子、衣服和裙子。（圖／翻攝自微博天秀bot）

照片曝光後，引發微博上大批網友熱烈回應「這絕對故意了哈哈哈哈哈」，「半夜出去上廁所被嚇死」、「好像瘦長鬼影」、「哈哈哈哈哈哈哈哈嚇skr人」、「哎呀媽呀這半夜出來被嚇死吧」、「我心臟不好別這樣」；更有網友搞笑地說「這是曬衣的藝術」、「剛洗完頭，出來曬一曬」、「這是藝術品，他們學校畢業搞出來的」。

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