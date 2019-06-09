圖書館之父「聖思維爵士」王振鵠今逝世　享耆壽95歲

▲王振鵠在1987年3月奉教宗若望保祿二世冊封為「聖思維爵士」。（圖／翻攝台師大王振鵠教授九秩榮慶特展網站）

記者許展溢／台北報導

台灣圖書館學巨擘王振鵠今（9日）傳出在睡夢中安詳逝世，享耆壽95歲。他曾在台灣師範大學、台灣大學等校擔任圖書館學課程，更曾任台灣國立中央圖書館館長12年。1987年3月奉教宗若望保祿二世冊封為「聖思維爵士」。前世新大學校長、台灣媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘表示，王老師在學術、教育界和實務界（圖書館）都非常成功。

賴鼎銘受訪指出，王振鵠在各層面貢獻很多，在社會上表現非常卓越，大家都稱呼他為大老，尤其在圖書館實務上有很深的努力，也曾在許多學校教過課，門生無數，不只在學術、教育界，在實務界（圖書館）也都經營的非常成功。

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▲賴鼎銘表示，王振鵠不只在學術、教育界，在實務界（圖書館）都非常成功。（圖／翻攝台師大王振鵠教授九秩榮慶特展網站）

賴鼎銘回憶，自己在讀文化大學史學研究所時也曾上過王振鵠的課，印象最深的是，王老師溫文儒雅，脾氣很好，從沒有看過他生氣，非常照顧學生，在處理、應對各種事情都非常圓熟，人脈廣，年老的王振鵠深居簡出。

賴鼎銘說，其中王振鵠最為人敬佩的是，寫了許多關於圖書館書籍，並在此領域深耕，對圖書館事業著墨很深，對後來的學生學習有非常深影響，也幫助圖書館事業推展更進一步。

▲賴鼎銘說，王振鵠最為人敬佩的是，對圖書館事業著墨很深。（圖／翻攝台師大王振鵠教授九秩榮慶特展網站）

王振鵠知名著作包括《書緣：圖書館生涯50年》、《圖書館學論叢》、《兒童圖書館》、《小學圖書館》、《圖書選擇法》等書。