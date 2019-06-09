「音樂太前衛」違反伊斯蘭原則！　伊朗547家餐廳遭勒令停業

▲伊朗婦女如果隨意摘下頭巾會違法。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

伊朗信奉伊斯蘭教，所以政府對當地餐廳播放的音樂有不少規定，近日德黑蘭（Tehran）地區就有547間餐廳和咖啡廳被指出「沒遵守伊斯蘭原則」，因為店家播放的音樂太新潮，並不符合法律規定，必須在期間內關門停業。

據《衛報》報導，德黑蘭警察局長拉希米（Hossein Rahimi）表示，過去10天的調查中，有547家企業沒遵守規定，11名店主被逮捕，他們的違規事項包括非法的網路宣傳、播放不合法音樂，以及行為過於開放等等，「維持伊斯蘭原則是警察最重要的任務」，所以遭取締的店家全部必須歇業。

▲伊朗對於餐廳撥放的音樂也有嚴格規定。（示意圖／達志影像／美聯社）



德黑蘭法院鼓勵大眾用簡訊向警方檢舉任何「不道德行為」，例如偷偷摘掉頭巾、舉辦男女混和派對、在網路上PO出不符風俗的照片或言論。據了解，伊朗對於女性的服裝有嚴格規定，不得在公共場所露出臉、手、腳以外的部位，頭上要緊緊包著頭巾，連顏色也不能太花俏，最好是深色系為主，也禁止男女飲用任何酒精。

政府為了徹底監控人民，甚至在2012年下令所有餐廳加裝監視器，來監視顧客是否有做出違規舉動，有些老闆實在受不了這些規定，乾脆把店收起來不繼續營業。

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