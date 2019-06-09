港萬人遊行反對《逃犯條例》　港鐵銅鑼灣站「被塞爆」

▲銅鑼灣街頭的遊行隊伍。（圖／讀者提供）

大陸中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。遊行原本預定於3點在香港維多利亞公園起步，但由於參與者越來越多，民陣在下午2點20分宣布提早出發， 高喊「反送中、撒惡法」口號。由於大量市民不斷加入遊行隊伍之中，警方已於天后、銅鑼灣、尖沙咀及旺角港鐵站實施人流管制。

▲銅鑼灣地鐵站的人潮。（圖／讀者提供）

香港市民向《ETtoday新聞雲》表示，銅鑼灣和天后地鐵站都被人潮塞爆塞，在從家裡來的途中，看到多數人都穿上遊行白衣；一些餐廳也因遊行停業，甚至在門口貼上標語。

《香港01》指出，下午1點30分時，佔地約19公頃的維多利亞公園有四分之一都站滿人；由於前往維園人數眾多，港鐵表示，「目前銅鑼灣及天后站人潮較多，車站亦因應實際情況實施人潮管理措施。現時天后A1及A2出口，以及銅鑼灣站E2出口只供離開車站。」

▼餐廳貼上遊行標語。（圖／讀者提供）

報導稱，召集人岑子杰預計「此次遊行有30萬人。」香港警方對此嚴陣以待，派出1800名警員維持秩序，並一早在遊行終點政府總部一帶佈防。

據悉，該遊行由香港泛民主派團體「民間人權陣線」號召，目的是為了要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案，參與者均穿上白衣，抗議人群從中央草坪出發，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並會在終點有集會。

▲銅鑼灣的遊行群眾。（圖／讀者提供）

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港，由於港台之間並沒有引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。香港政府以此作為理由，推動《逃犯條例》與《刑事互助條例》修法，針對未與香港簽訂引渡條款的國家及地區，推出移交罪犯的明文規定。

▲維多利亞公園中的遊行人士。（圖／讀者提供）

但《逃犯條例》草案推出後，有部分香港人認為，新法將容許大陸抓捕港人或港籍外國人，修訂《逃犯條例》被指為「送中」條例，即把港人送到中國大陸去；也有人擔心修例會破壞一國兩制及香港法治。對此，香港特區政府回應稱，「修例是為了堵塞漏洞，反對者不理解修例內容。」

▼ 遊行隊伍走到馬路上。（圖／讀者提供）