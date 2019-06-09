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少女單獨搭Uber下車後輕生　父母怨司機「沒確認年齡」欲提告

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▲▼優步（Uber）在手機上的APP應用程式。（圖／路透）

▲許多人喜歡使用Uber前往目的地。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國佛州12歲少女貝妮塔（Benita Diamond）1月獨自搭乘優步（Uber），前往奧蘭多市中心一處停車場，她在那邊結束自己的生命。事發至今，她的父母相當悲痛，正考慮對這家提供共乘服務的企業採取法律途徑；母親麗莎（Lisha Chen）認為，如果當初Uber司機拒絕載人，她的女兒就不至於死亡。

BuzzFeed新聞報導，1月10日早上，貝妮塔的爸媽還在睡覺，她先前透過媽媽的手機下載Uber程式，當天請求司機載她前往停車場，她下車後選擇輕生。據了解，Uber要求擁有帳號的使用者得年滿18歲，而且未成年不得單獨搭車，除非有成人陪同。

根據Uber網站指出，車主若認為乘客未滿18歲，應該拒絕接單，也可以請對方出示相關證件來確認年齡，「如果乘客未成年，請勿開始行程或允許他們乘車。」然而，貝妮塔卻能在1月8日創建帳號，只使用姓名、電子郵件與一張她在聖誕節收到的禮物卡就完成了，她的父母並不知情。

年僅12歲的貝妮塔身高約為150公分，稚嫩的外表看起來不像成年人，她10日卻順利搭上車，此舉已違反Uber政策。失去女兒的麗莎6日在記者會表示，如果當時的司機遵循規則，貝妮塔可能仍會在她身邊，對於這樣的憾事，Uber應該加強管理。

家庭律師勞拉（Laura Douglas）說，司機沒有親自詢問貝妮塔的姓名與年齡，儘管看見少女拉著一個背包，在清晨時刻獨自出門，卻完全沒有感到懷疑。一名Uber發言人則透過電子郵件回應，在過去6個月內，這起事件沒有呈報給公司，目前正展開調查，以便採取適當的計畫。

貝妮塔的父母形容，女兒一直是個快樂的小孩，很會彈鋼琴跟表演柔道，並沒有做出有問題的行為，也沒有精神疾病的病史；得知消息時，每個人都很震驚，完全不清楚貝妮塔為何這樣做。

這家人打算對Uber提告，希望該企業能更加嚴格執行政策，避免未成年創建帳號。貝妮塔的爺爺理查德（Richard Diamond）期望，其他家庭不要經歷類似的悲劇，「這不只是在討論輕生，而是關於其他事情，年輕孩子自己一人時，會發生可怕的事情。」

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關鍵字：Uber,未成年,北美要聞

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