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曾外派台灣！美魔女訴離慘死丈夫槍下　他自戕不治…獨留2孩

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▲▼ 美國商務部45歲女官員古洛莫娃（Lola Gulomova）7日身中多槍當場身亡。（圖／翻攝自臉書／Lola Gulomova）

▲ 古洛莫娃和里夫育有2名小孩。事發當下，孩子們都不在家。（圖／翻攝自臉書／Lola Gulomova）

國際中心／綜合報導

美國商務部45歲女官員古洛莫娃（Lola Gulomova）7日身中多槍當場身亡，根據初步調查結果，狠下毒手的人正是她的丈夫里夫（Jason Rieff）。據了解，古洛莫娃處理外交事務的經驗相當豐富，曾外派赴台處理外交工作，並於2010年協助時任美國總統歐巴馬出訪印度。

綜合福斯新聞等美媒報導，古洛莫娃來自塔吉克（Tajikistan），生前在美國駐莫斯科大使館負責國際太空站相關業務，近日為了處理離婚相關手續返國，而她與任職於國務院的丈夫預定7日要在華盛頓特區高等法院進行離婚訴訟。

誰料，根據里夫的律師珍妮布羅迪（Jenny Brody）的說法，她在開庭前不久接獲客戶訊息後驚覺狀況有異，立刻報警。警方表示，員警到場後發現，現年51歲的里夫當時手持一把槍，但他的動作明顯是已經朝著自己開了一槍，而身旁的古洛莫娃早已沒有反應。據了解，里夫送醫後宣告不治。

對此，烏茲別克駐美國大使瓦哈波夫（Javlon Vakhabov）表示，她原本應該要在周六前往烏茲別克，帶領與貿易相關任務，「我上禮拜才在大使館見過她。我們失去了一名真正的朋友，我對她的親屬致上最深慰問。」

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