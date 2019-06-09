終結惱人垃圾味！東京警視廳曝關鍵「消臭+吸汁」　它還能除鏽通水管

▲ 警視廳表示，在災後重建的生活當中，垃圾臭味往往是大家煩惱的問題之一。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

炎炎夏日的煩惱有許多種，但打開垃圾桶那股撲鼻而來的濃濃異味肯定讓人不好受。日本東京警視廳便在推特分享除臭的實用小撇步，只要短短幾秒鐘就能準備完成，而關鍵就是日常生活當中常見的「醋」。

根據警視廳警備部災害對策課上月30日的貼文，在災後重建的生活當中，垃圾臭味往往是大家煩惱的問題之一，但只要完成3個簡單小動作，就可以告別垃圾臭味。

首先，先把1比1稀釋的醋給準備好；接著，在開始丟垃圾之前，先在底部放置2張廚房紙巾；最後，把剛剛準備好的醋倒在紙巾上。

事實上，垃圾的臭味其實源自於暴露在空氣中的出水性垃圾，在上述的方法當中，醋可以中和異味、廚房紙巾可以有效吸收垃圾的汁水。

除了可以去除垃圾異味，其實「醋」在平日生活當中還有很多功用，包括除鏽、擦亮皮鞋、去汙、消毒砧板抹布、通排水管等。

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