收假日變天！梅雨鋒面報到　下週二起防範「致災性降雨」

▲氣象局表示，明天深夜開始將進入多雨型態 。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

端午連假明（9日）最後一天，中央氣象局表示，明天大部地區仍維持高溫炎熱，會出現36度以上高溫，但隨夏季季風逐漸增強，帶來暖濕的南來水氣，明天深夜開始將進入多雨型態，尤其是下星期二至四，局部地區將會有豪雨發生，要防範淹水、土石坍崩情形。

氣象局指出，明天鋒面逐漸南移到台灣北部海面，天氣漸趨不穩定，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部午後也有局部短暫雷陣雨。氣象局預報員林伯東說明， 明天天氣仍維持多雲到晴，山區午後將有雷陣雨，雙北市、花東和高屏地區仍維持高溫炎熱，會出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局指出，明天雙北市、花東和高屏地區，會出現36度以上高溫。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局臉書）

林伯東表示，明天深夜之後到星期一（10日），鋒面逐漸靠近西半部地區，開始會有明顯下雨情形。尤其星期二到星期四（11日至13日），全台都會下雨外，局部地區將會有豪雨發生，必須嚴防淹水和土石坍崩。

天氣風險公司在臉書表示，根據最新資料顯示，下週二至週五（11日至14日），西南季風抵達台灣、會有鋒面滯留於台灣附近，是典型的梅雨鋒面，有「西南季風」帶來暖濕空氣，配合台灣附近的「滯留鋒面」，在鋒面上產生許多中小尺度對流，源源不絕的輸送到台灣上空，像是一個「劇烈天氣製造機」。

天氣風險公司提醒，下週二至五，梅雨鋒面滯留於台灣上空，整個「西半部平地」、「中南部山區」要防範致災性降雨。有些防汛、採收的工作，可以趁這之前準備。

