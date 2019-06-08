　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日變天！梅雨鋒面報到　下週二起防範「致災性降雨」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲下雨,暴雨,午後雷陣雨,梅雨 。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局表示，明天深夜開始將進入多雨型態 。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

端午連假明（9日）最後一天，中央氣象局表示，明天大部地區仍維持高溫炎熱，會出現36度以上高溫，但隨夏季季風逐漸增強，帶來暖濕的南來水氣，明天深夜開始將進入多雨型態，尤其是下星期二至四，局部地區將會有豪雨發生，要防範淹水、土石坍崩情形。

氣象局指出，明天鋒面逐漸南移到台灣北部海面，天氣漸趨不穩定，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部午後也有局部短暫雷陣雨。氣象局預報員林伯東說明， 明天天氣仍維持多雲到晴，山區午後將有雷陣雨，雙北市、花東和高屏地區仍維持高溫炎熱，會出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼高溫資訊。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局臉書）

▲氣象局指出，明天雙北市、花東和高屏地區，會出現36度以上高溫。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局臉書）

林伯東表示，明天深夜之後到星期一（10日），鋒面逐漸靠近西半部地區，開始會有明顯下雨情形。尤其星期二到星期四（11日至13日），全台都會下雨外，局部地區將會有豪雨發生，必須嚴防淹水和土石坍崩。

天氣風險公司在臉書表示，根據最新資料顯示，下週二至週五（11日至14日），西南季風抵達台灣、會有鋒面滯留於台灣附近，是典型的梅雨鋒面，有「西南季風」帶來暖濕空氣，配合台灣附近的「滯留鋒面」，在鋒面上產生許多中小尺度對流，源源不絕的輸送到台灣上空，像是一個「劇烈天氣製造機」。

天氣風險公司提醒，下週二至五，梅雨鋒面滯留於台灣上空，整個「西半部平地」、「中南部山區」要防範致災性降雨。有些防汛、採收的工作，可以趁這之前準備。
 

ET快訊
存款300萬！夫妻年收112萬「不敢買房」　心酸曝原因…網勸
3幼子趴遺體旁痛哭「要找媽媽」！桃園酒駕男撞碎家庭　妻死夫重

關鍵字：氣象,中央氣象局,預報員,豪雨,淹水,土石坍崩,天氣風險公司,收假日,變天

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

收假日變天！梅雨鋒面報到　下週二起防範「致災性降雨」

30年老透天！食物放1樓客廳「5分鐘臭酸」...他一試嚇壞　友問神明釋懷

陸客來台人數創新高！5月入境成長81.9%　學者曝「關鍵助力」

想喝好茶就要快！　大阿里山特等春茶每台斤六萬元

「14號乘客看片不戴耳機！」　她號碼和台鐵專線太像...狂收客訴簡訊崩潰了

農委會打美女牌！邀LamiGirls賣香蕉火龍果　球迷排隊搶買

國5頭城到坪林時速40↓　下午北返車潮湧現「4地雷路段」注意

影／親友都羨慕！月領12萬...假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業

48年後重獲WMO參加資格！　彭啟明突遭拔牌：政治打壓

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

收假日變天！梅雨鋒面報到　下週二起防範「致災性降雨」

30年老透天！食物放1樓客廳「5分鐘臭酸」...他一試嚇壞　友問神明釋懷

陸客來台人數創新高！5月入境成長81.9%　學者曝「關鍵助力」

想喝好茶就要快！　大阿里山特等春茶每台斤六萬元

「14號乘客看片不戴耳機！」　她號碼和台鐵專線太像...狂收客訴簡訊崩潰了

農委會打美女牌！邀LamiGirls賣香蕉火龍果　球迷排隊搶買

國5頭城到坪林時速40↓　下午北返車潮湧現「4地雷路段」注意

影／親友都羨慕！月領12萬...假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業

48年後重獲WMO參加資格！　彭啟明突遭拔牌：政治打壓

獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」 秒爆氣...不想做了

蔡英文罕見洩「怪表情4連拍」　政見會後…2萬人狂讚：她的政見幾乎做到了

我是孕婦！淡水女硬扯警察安全帽　潑灑飲料又咆哮：有種銬我啊！

林志玲度蜜月不忘挺好友　送花籃捧場王力宏

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

收假日提早北上！國道避開「9大地雷路段」　國5行車時間多7倍

李易4歲Q兒開MINI！　「8秒倒車入庫」…網看傻：停得比我還好

面對夏天「短褲」即是正解！亮色系值得投資、微合身最修飾

女力對決引爆彰化體育館　彭詩晴飆18分力壓全場

端午連假到　北農：蔬果到貨量少、價格降但仍高於去年同期

生活熱門新聞

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她..

學測48級分　他推甄交大+政大..

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖..

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻..

室友「白長腿魅惑」驚恐神展開！

偷拍正妹被抓到！對方竟甜喊10..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

綺綺逝1年！仁醫：她快要回來了

擦半年化妝水臉超油！她一看蠢翻

結婚4年！婆婆逼媳簽…放棄財產

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

月領12萬親友羨慕！他曝血汗職..

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

更多熱門

相關新聞

花蓮等6縣市熱破36度　明起變天

把握今(8)日好天氣，因為明起開始變天！「滯留鋒」明日回到北部海面，接著預計將會連下6天的雨。氣象專家吳德榮更提出警告，下週二起可能會有「致災性降水」機率。

連假好天氣只剩明天！下周二梅雨鋒面襲台

端午清晨火燒雲　收假日變天

梅雨下周報到洩5天　豪雨時間出爐

端午連假「熱三天」高溫可達35度

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面