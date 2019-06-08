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媽祖出巡影像竄改成「挺韓」　北港朝天宮：已要求韓粉下架　

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▲朝天宮董事長蔡咏鍀,就擔心政治扯上宗教 。（圖／記者傅誠攝）

▲朝天宮董事長蔡咏鍀說，要求影片下架，是擔心政治扯上宗教 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

韓國瑜第三場大型造勢活動，15日將在雲林縣斗六市人文公園舉辦,不少韓粉精心製作各式各樣的影片，透過網路來幫忙宣傳，昨晚在YOUTUBE頻道上,有一位自稱是「編製韓家軍邱辰洋」上傳一段影片，在長達4分58秒的影片中不斷重複「韓總有令2019/6/15雲林大會師拼經濟」、「頭家提名韓國瑜2020非韓不投翻轉台灣」等宣傳字眼，畫面卻是北港朝天宮媽祖出巡影片和音樂，廟方在得知後，也上網貼文要求該名民眾將影片下架。

▲▼ 。（圖／網路YOUTUBE翻攝）
宣傳影片昨晚在網路上快速流傳，廟方在接到網友反應看完影片後，整個傻眼，整部影片除了上頭的挺韓宣傳字眼外，從頭到尾都是北港媽祖出巡遶境，民眾點燃炮竹炸虎爺神轎的熱鬧場面，就怕宗教被扯上政治而引起困擾，第一時間趕緊向董事長蔡咏鍀報告。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，從以前到現在始終強調宗教不分黨派，朝天宮是屬所有信徒的，不管是誰只要是有心要來拜媽祖，他都非常歡迎；該影片不但沒有取得授權，更是牽扯到極其敏感的政治議題，若引起誤解，將造成廟方很大的困擾，他已請廟方人員想辦法聯絡貼文者移除影片。

雲林韓粉頭陳品宏8日日也和其他韓粉一起到花蓮參加挺韓大會，記者致電詢問此事，他證實該影片確實是出自韓粉之手，也深覺不妥，目前該影片已被貼文者主動下架。

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關鍵字：朝天宮,斗六人文公園,雲林

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