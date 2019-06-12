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花錢也要塑膠袋？　溫哥華超市推「羞恥袋」...提著超尷尬

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加拿大超市在袋子上印了「進入成人電影賣場」的字樣，讓人拿了好尷尬。（圖／翻攝自Facebook／East West Market）

國際中心／綜合報導

各國近年來紛紛開始推廣一系列「減塑政策」，不過還是有不少民眾習慣在消費後向店家索取塑膠袋。加拿大溫哥華有間超市為了降低顧客對於塑膠袋的需求性，最近就靈機一動，推出一款「羞恥塑膠袋」，希望能過這種讓人拿了就尷尬的袋子，來減少塑膠的使用。

根據《衛報》報導，位於溫哥華的「East West超市」這陣子推出了一款「羞恥塑膠袋」，袋子上面印製的不是店家名稱，也不是相關的廣告圖樣，而是印了「結腸護理合作店」（Colon Care Co-op）、「肉瘤軟膏批發店」（Wart Ointment Wholesale）、「進入成人電影賣場」（Into The Weird Adult Video Emporium）等毫不相干、莫名其妙的文字。

▲ 「結腸護理合作店」的字樣。（圖／翻攝自Facebook／East West Market）

超市主人戴維（David Lee Kwen）解釋，塑膠袋一個要加幣五分錢（約新台幣1.15元），不過像這樣印了奇怪文字的袋子，許多人拿著都會覺得有些尷尬、丟臉、羞愧，這也正是他們的目的，希望顧客能因此減少對塑膠袋的需要，

「每1分鐘都有上百萬個塑膠袋『只使用了一次』，就被人丟棄，最後變成不能回收、難以處理、對地球帶來嚴重危害的垃圾。」戴維提到，「最開始我們是透過袋子要收費的方式，希望顧客自備環保袋，減少不必要的浪費，但效果並不是很好，所以才會想出『羞恥塑膠袋』這個點子。這個計畫的目的並非要讓顧客難堪，而是希望藉由這樣有趣、幽默的東西，讓他們主動思考當前塑膠造成的環保議題，以及自己日常消耗所帶來的影響。」

▲ 「肉瘤軟膏批發店」的字樣。（圖／翻攝自Facebook／East West Market）

戴維補充，「羞恥塑膠袋」數量有限，造型又相當新奇，因此反而吸引了許多客人專程前來蒐集，但至少它已經在網路間引起了討論，環保的探討也就因此有了好的開頭，「之後，我也計畫將這類丟臉的字詞印製到環保袋上，期盼因此帶起風潮，同時傳達環保觀念。」

據悉，溫哥華將在2020年4月開始全面禁止使用塑膠吸管，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也已經在10日宣布，會在2021年前禁止「一次性」塑膠用品的使用，像是塑膠袋、免洗餐盤等，以避免塑膠垃圾對地球構成更深層的危害。

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