市長？藝人？局處辦活動邀柯文哲竟要先填「演出檢核表」

▲未來局處邀柯文哲出席活動都需要事先填寫檢核表。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲多次在選舉、拜票和局處私下聚會場合大展歌喉，已非過去吝於唱歌的他，甚至還有點愛唱，對於演唱要求的態度相當大方。但議員鍾沛君發現，市長室竟通知各局處秘書，未來邀請市長出席活動，若有安排唱歌跳舞等橋段，需先填寫「市長行程演唱跳舞等演出橋段檢核表」，並上傳首長行提報系統，質疑柯文哲「到底是市長還是藝人？」

「市長還是藝人？」鍾沛君指出，市長室幕僚做這個表要各局處配合，未來邀請柯文哲市長出席的活動，若流程規劃中有演唱、跳舞等橋段，就得填這張「演出橋段檢核表」，提報行程時上傳首長行程系統，「凡事充份準備固然是很好，不過費這麼大勁把市長當藝人經營，至於嗎？不知道這算不算柯市長自己口中的冗事？」

根據「市長行程演唱跳舞等演出橋段檢核表」，各局處若要邀請柯文哲出席活動並表演，除了填寫主辦單位獲邀請單位的簡介外，還要提供演出的曲目，並確認是否為全新表演、要事先彩排，且若有特殊裝扮需求還要提送進市長室審核。

柯文哲因有亞斯伯格症的關係，不善在群眾前表演，儘管這一點有隨著時間改變，但過去也發生過臨時被要求跳舞，直接在舞台上怒飆前社會局長許立明的狀況發生。

北市府發言人劉奕霆表示，市長演唱時要有螢幕才有辦法好好唱歌，表單填寫僅是為了行前準備；劉奕霆指出，過去沒有類似表單，近來柯文哲有許多餐會或行程臨時有演唱的橋段，為避免尷尬、主辦單位為難，也為了方便市長準備，因此才要求幕僚預先填寫表單。



