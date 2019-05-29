高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

▲22歲郭男深夜外送滷味，撿到157萬全數送派出所。（圖／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄22歲郭姓男店員28日深夜騎車外送滷味，不料行經三民區澄清路485號時，發現馬路上散落著大量千元大鈔，立刻下車逐張撿拾，連同裝現金的紙袋一共157.4萬元送往派出所。1小時後，失主張姓婦人急著跑進派出所詢問，一聽年輕人拾金不昧，而且款項分文未少，當場以紅包答謝郭男。

郭姓男子28日晚間11點30分騎車經過義華路與澄清路口，發現路邊有個裝有大量現金的紙袋，還有數疊、數張千元大鈔散落在馬路上，直覺是有人遺失，現在應該很著急，立刻義不容辭沿路撿拾大鈔，將現金送到陽明派出所。

▲當時郭男騎車外送滷味，看到滿地都是千元鈔直覺不對勁。（圖／ETtoday新聞雲）

過了大約1個多小時，65歲張姓婦人打電話到派出所，心急詢問是否有人撿到一袋現金，結果聽到紙袋已經被人送到派出所，頓時放下心中大石。經清點，袋內現金157萬4000元一毛未少，張婦聽聞是一旁年輕人撿到錢，連忙道謝並包紅包。

張婦向警方表示，當時她整理後車廂一時糊塗，把現金紙袋放在路邊就開車離開，險些弄丟公司周轉金，所幸遇到好心人，才讓遺失款項失而復得。

▲紙袋內有大量現金。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼馬路上都是千元大鈔。（圖／ETtoday新聞雲）