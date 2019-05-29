　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtdoay新聞雲）

▲22歲郭男深夜外送滷味，撿到157萬全數送派出所。（圖／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄22歲郭姓男店員28日深夜騎車外送滷味，不料行經三民區澄清路485號時，發現馬路上散落著大量千元大鈔，立刻下車逐張撿拾，連同裝現金的紙袋一共157.4萬元送往派出所。1小時後，失主張姓婦人急著跑進派出所詢問，一聽年輕人拾金不昧，而且款項分文未少，當場以紅包答謝郭男。

郭姓男子28日晚間11點30分騎車經過義華路與澄清路口，發現路邊有個裝有大量現金的紙袋，還有數疊、數張千元大鈔散落在馬路上，直覺是有人遺失，現在應該很著急，立刻義不容辭沿路撿拾大鈔，將現金送到陽明派出所。

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtdoay新聞雲）

▲當時郭男騎車外送滷味，看到滿地都是千元鈔直覺不對勁。（圖／ETtoday新聞雲）

過了大約1個多小時，65歲張姓婦人打電話到派出所，心急詢問是否有人撿到一袋現金，結果聽到紙袋已經被人送到派出所，頓時放下心中大石。經清點，袋內現金157萬4000元一毛未少，張婦聽聞是一旁年輕人撿到錢，連忙道謝並包紅包。

張婦向警方表示，當時她整理後車廂一時糊塗，把現金紙袋放在路邊就開車離開，險些弄丟公司周轉金，所幸遇到好心人，才讓遺失款項失而復得。

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtoday新聞雲）

▲紙袋內有大量現金。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtdoay新聞雲）

▲▼馬路上都是千元大鈔。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtdoay新聞雲）

▲▼高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金。（圖／ETtdoay新聞雲）

ET快訊
高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金
4歲起遭父性侵！為減輕痛苦...她分裂出2500種人格

關鍵字：滷味,現金,外送

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

上班打混摸魚　清潔隊班長被隊員蒐證遭免職

路況不熟又恍神... BMW撞分隔島「四輪朝天」　駕駛狼狽爬出車外

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

快訊／接住學生仰摔殞命！台東「體操教父」倒臥單槓下　送醫不治亡

影／桃園大園區兇殺案　19歲男子腹部被砍2刀命危

快訊／倒臥單槓下！台東知名體操教練「疑護學生重摔」　命危搶救中　

快訊／屏東監獄爆發「群聚感染」　86人發燒集中隔離

買3萬遊戲點數引騷動！警攔下關切　男嚇壞：團戰隊友獎勵用

判決出爐！土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣：大家都解脫

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

上班打混摸魚　清潔隊班長被隊員蒐證遭免職

路況不熟又恍神... BMW撞分隔島「四輪朝天」　駕駛狼狽爬出車外

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

快訊／接住學生仰摔殞命！台東「體操教父」倒臥單槓下　送醫不治亡

影／桃園大園區兇殺案　19歲男子腹部被砍2刀命危

快訊／倒臥單槓下！台東知名體操教練「疑護學生重摔」　命危搶救中　

快訊／屏東監獄爆發「群聚感染」　86人發燒集中隔離

買3萬遊戲點數引騷動！警攔下關切　男嚇壞：團戰隊友獎勵用

判決出爐！土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣：大家都解脫

鄭元暢憂：別人說拍偶像劇的沒演技　《華麗上班族》影后救了他！

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

港澳青聯會拜訪　高市府赫見知名「政二代」

橄欖球亞錦賽／中華隊遭新加坡逆轉　面臨降級下戰非贏不可

有精神潔癖！這4星座「擇偶門檻超高」...全打勾才能進下一關

扯爆！高雄氣爆「23.5億元抵押證明」流浪5年　2019年才重見天日

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

朴敘俊捧場崔宇植《寄生上流》　只看著他呵呵癡笑秀「男友視角」

同是淪落人！女街友慘死公園草叢　地產才俊流浪漢涉案

社會熱門新聞

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力..

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男..

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　..

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母P..

連兩胎不知父親是誰！21歲母親..

竹科工程師遭網購詐騙　168萬..

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直..

捷運驚傳持刀　嚇壞人的兇手是它

嫌看診太慢！醫師霸氣貼公告　一..

接住學生瞬間仰摔！體操教練不治..

土城男注「10倍胰島素」弒父　..

少年騎車突遇襲　4人背部中刀送..

高一男被笑死胖子　半夜滿身被塗..

醫手伸肛門掏糞　便祕女怒控性侵

更多熱門

相關新聞

花蓮推無現金服務　臨櫃繳規費免付現金

好消息！花蓮縣政府自今年5月29日起，臨櫃繳納規費可利用手機掃碼支付，民眾只要利用手機下載「台灣pay」APP，繳費時經過QR code掃瞄即可輕鬆完成繳費，初期無需扣繳手續費十分便民。

男缺錢闖酒店行竊　正中午砸落地窗入侵

外送哥捧花找嘸人　心酸喊話曝光

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

滷味偷加「魔粉」下毒　夫妻大賺3.6萬

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

《素媛》爸崩潰！搬家11年才知「趙斗淳家又住隔壁」

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面