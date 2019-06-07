　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山西小學老師超神黑板畫！靠粉筆呈現大師級山水畫、油畫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼山西小學老師超傳神畫功。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲山西小學老師超傳神畫功。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

山西忻州近日有一名小學美術老師在網路上爆紅，粉絲更達到26萬人，原來他只靠粉筆就能畫出一幅幅壯麗的山水畫、油畫，且十分傳神，這不僅讓學生看了很驚訝，就連老師們都讚嘆不已。對此，不少網友表示，「膜拜大神，真的是高手在民間」、「被教育事業耽誤的畫家」。

據了解，趙文瑞今年30歲，大學主修美術的他，2014年畢業後到山西省忻州的一所小學任教，一開始只是幾名老師託他幫忙畫黑板海報，最後畫著畫著卻畫出了興趣。他的作畫風格多元，從山水畫、油畫、自然寫生到動漫風格通通難不倒他。

▲▼山西小學老師超傳神畫功。（圖／翻攝梨視頻截圖）

趙文瑞表示，儘管粉筆的顏色不多，但「畫畫時的手勁」才是精隨，力道稍微大一些，顏色就會亮一點，不同的力道，可以呈現出不同的效果，非常奇妙。他又指出，一幅山水畫、油畫平均需耗費2個禮拜才能完成，除了自己想像以外，也會上網參考圖案，傳神的畫功讓全校師生們讚嘆不已，沒想到原來粉筆還能畫出這麼大的變化，「現場看到的比網路上看的，效果還要好」。

不少網友看完後紛紛大讚，「你只是小學老師嗎，太厲害了」、「人與人的差距怎這麼大呢」、「我們學校沒有這樣的老師，好老師全是別人家的」、「絕對是畫界的大師」、「請收下我的膝蓋」、「這捨不得擦掉吧」。

▲▼山西小學老師超傳神畫功。（圖／翻攝梨視頻截圖）

觀看影片請點此

ET快訊
法網／詹詠然混雙10連勝2連霸　1968後開放年代第一人
3000億賭王千金訂婚「如皇室出嫁」超豪華！珠寶聘禮堆成山…

關鍵字：山西忻州,美術老師,趙文瑞,畫畫,山水畫,油畫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

腳底按摩按到睡著...醒來左手多「3小包」　陸男怒報警：我被蚊子叮了

從宋代就已經存在！湖南道州龍船賽名列非物質文化遺產

山西小學老師超神黑板畫！靠粉筆呈現大師級山水畫、油畫

低頭族老翁踩空…摔進3m化糞池困4hrs「拋手機求救」：希望有人注意到

超詳細！天兵賊傳「OK」紀錄犯案過程...網笑：是個愛記帳的朋友呢

華聞快遞／安徽致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌

情侶吵架女友跳河　他熱心下水救人抱起竟是「前女友」

電梯故障「19樓瞬間墜1樓」　9歲女童驚恐自救：所有樓層全按了

提前1年發5G牌照　俠客島：給中國經濟的提振注入「強心劑」

影／再推「貓熊外交」　「丁丁、如意」莫斯科動物園亮相

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

腳底按摩按到睡著...醒來左手多「3小包」　陸男怒報警：我被蚊子叮了

從宋代就已經存在！湖南道州龍船賽名列非物質文化遺產

山西小學老師超神黑板畫！靠粉筆呈現大師級山水畫、油畫

低頭族老翁踩空…摔進3m化糞池困4hrs「拋手機求救」：希望有人注意到

超詳細！天兵賊傳「OK」紀錄犯案過程...網笑：是個愛記帳的朋友呢

華聞快遞／安徽致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌

情侶吵架女友跳河　他熱心下水救人抱起竟是「前女友」

電梯故障「19樓瞬間墜1樓」　9歲女童驚恐自救：所有樓層全按了

提前1年發5G牌照　俠客島：給中國經濟的提振注入「強心劑」

影／再推「貓熊外交」　「丁丁、如意」莫斯科動物園亮相

法網／費納大戰第2盤　納達爾6比4聽牌

快訊／端午大樂透「頭獎1.2億」號碼出爐！全民瘋搶50組百萬加碼

馬如龍最新病況曝光！　親友討論「他好像有感覺了」

Netflix新一代天菜！《愛的過去進行式》諾亞人氣狂飆　IG破1650萬追蹤　

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

今年第一場！BTS粉絲應援心血恐泡湯　經紀公司「神隱一個月」出聲道歉

中職／陳仕朋頭號先發身手　陳連宏：金子會發亮

法網／詹詠然混雙10連勝2連霸　1968後開放年代第一人

金門海漂豬又2隻確認染非洲豬瘟　肉類品即日起禁止輸台1週

二度重傷　傳fb不給華為手機預裝程式！

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲結婚「微博瞬間當機！」

7歲童爬進後車廂受困　活活悶死

貨車超高卡住　天橋整條位移塌掉

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃..

床的世界、和成研發長照產品登陸

盆栽每晚發怪聲！謎樣異形瞬間竄..

94名台灣籍詐騙犯今晨從西班牙..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

文言文寫《鋼鐵俠傳》　看哭網友

吉林天空驚現龐大「黑洞」

紅毛猩猩高智商逃籠！連中2針麻..

更多熱門

相關新聞

老師用粉筆畫出超神山水畫 　網：怎麼捨得擦黑板

天阿！這值日生怎麼捨得擦黑板？山西忻州一名30歲美術老師，在網路上發布在黑板繪製的粉筆畫影片，不論是山水畫、風景畫都難不倒他，其傳神程度讓網友看完直呼：「要把膝蓋跪碎了！」

5歲妹破皮流血！傷口一摸神展開

油畫大師章德民10生511辦聯展

邱佩琳從素人變畫家　511油畫展

新板藝廊揭開油畫修復「駐顏術」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

問店名她突想要炒飯！尪羞爆結局糗翻

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

和尪「辦完事」！婆婆提醒一句媳毛翻

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男擅闖溺斃

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面