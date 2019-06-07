山西小學老師超神黑板畫！靠粉筆呈現大師級山水畫、油畫

▲山西小學老師超傳神畫功。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

山西忻州近日有一名小學美術老師在網路上爆紅，粉絲更達到26萬人，原來他只靠粉筆就能畫出一幅幅壯麗的山水畫、油畫，且十分傳神，這不僅讓學生看了很驚訝，就連老師們都讚嘆不已。對此，不少網友表示，「膜拜大神，真的是高手在民間」、「被教育事業耽誤的畫家」。

據了解，趙文瑞今年30歲，大學主修美術的他，2014年畢業後到山西省忻州的一所小學任教，一開始只是幾名老師託他幫忙畫黑板海報，最後畫著畫著卻畫出了興趣。他的作畫風格多元，從山水畫、油畫、自然寫生到動漫風格通通難不倒他。

趙文瑞表示，儘管粉筆的顏色不多，但「畫畫時的手勁」才是精隨，力道稍微大一些，顏色就會亮一點，不同的力道，可以呈現出不同的效果，非常奇妙。他又指出，一幅山水畫、油畫平均需耗費2個禮拜才能完成，除了自己想像以外，也會上網參考圖案，傳神的畫功讓全校師生們讚嘆不已，沒想到原來粉筆還能畫出這麼大的變化，「現場看到的比網路上看的，效果還要好」。

不少網友看完後紛紛大讚，「你只是小學老師嗎，太厲害了」、「人與人的差距怎這麼大呢」、「我們學校沒有這樣的老師，好老師全是別人家的」、「絕對是畫界的大師」、「請收下我的膝蓋」、「這捨不得擦掉吧」。

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