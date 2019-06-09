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名媛搖身成畫刀油畫家！　前紅花鐵板燒美女副董胡寶莉開畫展

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▲▼前紅花鐵板燒副董開畫展。（圖／胡寶莉提供）

▲前紅花鐵板燒副董開畫展。（圖／胡寶莉提供）

地方中心／綜合報導

前紅花鐵板燒副董胡寶莉用15年時間，畫出30幅作品，並推出個人首次創作畫展「當抽象遇上印象」。至於為何而畫？竟然只是純粹抒壓！她指出，當年經營餐飲要招呼客人、要管理公司，黃湯下肚卻靈感乍現，回到家亂塗鴉，也曾在鐵板燒餐桌上，餐巾紙或牆面到處留下塗鴉痕跡，當時就把畫刀當鐵板刀，揮塗顏料為樂，把看到美麗的名牌服裝色彩，試圖用顏料記錄下來，不知道是興趣還是釋放壓力。

之所以會用畫刀，她笑說，是因為不大會用筆畫勾勒出那種細緻，另外不會洗筆，常常讓畫筆直接乾掉，浪費了好多畫筆，結果改用畫刀反而更能畫出所要的抽象，感覺就好像在鐵板上 ，拿著鐵鏟在煎牛排、煎蛋一樣的作畫，畫著畫著，就像小孩子一樣很開心。

胡寶莉坦承，自從踏入社會以來，在餐飲業奮鬥打拼，在人前人後表現得十分堅強，在經過結束紅花餐廳的事件，讓她心力俱疲，驚覺面對人性的貪婪與鬥爭，但自己只是一個弱女子。她也投入木雕，因藝術的召喚，始終沒有中斷，藉著打坐寫心經書法、塗鴉繪畫等等，只是壓根沒有想到有一天會開畫展！

▲▼前紅花鐵板燒副董開畫展。（圖／胡寶莉提供）

胡寶莉擅長用無意中堆疊出來的效果，讓每一張畫作像七彩寶石般璀璨的肌理，這是由她長時間的摸索中、經無數層油彩的堆疊，意外形成猶如寶石般的珍貴效果，好像「澳洲國寶石」一樣的璀璨亮麗色澤，令人喜悅和渴望！好比是名媛們參加時尚派對，所接受到的美好繽紛亮麗，如同印象派風的美好在畫裡出現。

「做什麼事情總是帶著一份熱情真誠，赤子之心去對待。」胡寶莉的畫裡可以看得出來， 繪畫才是她的歸宿，回到最純真的本質，心境不會為運來磨，凡事得靠自己的努力， 她希望呈現的畫作是：希望、喜樂、祥和樂利，又有格局的氣勢。所以永遠不要放棄自己要對自己有信心，她要用自己的雙手掌握自己的未來，誠實踏實的過每一天，以往從事公益慈善需要時間和金錢，胡希望能夠成為公益慈善家，自己就能做公益！

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關鍵字：胡寶莉,油畫

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