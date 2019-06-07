全台白龍庵安慶堂五瘟宮今年停辦端午活動　信眾好失望！

▲五瘟宮以往每年端午節，都有舉辦恭祝五毒神聖誕暨慶端午活動，其中取午時水」、「立蛋」等活動深受信眾歡迎喜愛。（圖／資料照，記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」奉五毒神、勸善大師、瘟疫道人旨示，因時瘟已降，今年端午節「立蛋、取午時水、香包，平安宴」活動全部暫停，只提供信眾博平安龜（3杯即可請回求平安），龜王6斤8兩求最多聖杯為龜王主，廟方另準備700條七彩五色珠手鍊，賜福來廟參拜信徒保平安。

五瘟宮以往每年端午節，都有舉辦恭祝五毒神聖誕暨慶端午活動，上午9時起即舉行相關活動，有取「午時水」消災解厄，「立蛋」、「撒錢母」轉運除厄、除瘟、限量香包結緣索取及乞龜等活動，都會吸引大批民眾到場參與，活動熱鬧滾滾，成為台南府城頗具象徵意義的宗教活動。

惟廟方指出，日前奉五毒神、勸善大師、瘟疫道人旨示，因時瘟已降，五瘟宮今出端午節「立蛋、取午時水、香包，平安宴」活動全部暫停，只有只提供信眾博平安龜，廟方另準備700條七彩五色珠手鍊賜福來廟參拜信徒保平安。

廟方說，己亥年午時水：陽是上午11時7分、陰12時17分，奉旨前往三郊海安宮取午時水（陰陽時水），屆時提供有需要的信眾取用。

▲五瘟宮廟方奉旨前往三郊海安宮取午時水（陰陽時水），屆時提供有需要的信眾取用。（圖／記者林悅翻攝）

許多民眾對五瘟宮今年端午節「立蛋、取午時水、香包，平安宴」活動全部暫停感到失望，行之有年的立蛋等活動，是端午節特有的活動，親子一起立蛋，享受端午佳節特有的氛圍，看著好不容易「立直」的雞蛋，挑戰成功的成就感油然而生，現場傳來陣陣歡呼聲，帶著孩子拿著廟方送的香包及所取用的午時水，跟孩子述說端午「立蛋」、「香包」、「午時水」的由來，分享端午節的愉悅，相當有意義，期待明年廟方能續辦端午活動。