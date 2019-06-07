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王金平退初選「預料之中」　邱毅6點分析：與郭結盟遠超過與韓結盟

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▲▼韓國瑜、王金平、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、王金平、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日投下「不參加國民黨總統初選」的震撼彈，前立委邱毅表示，許多人大表震驚，他卻在預料之中，而他也歸納了王金平退出初選的6點分析。邱毅更直言，「依王金平的思維方式，與郭結盟的可能遠超過與韓結盟。」

邱毅7日在臉書PO文，兩天前接受《中評社》專訪時已做出精準的判斷，他提到王金平的政治生涯，從縱橫立法院的四十多年，將政治視為江湖，強調恩怨分明，有恩報恩的江湖哲學。過去連戰視他為接班人，卻被馬英九橫裡殺出，搶了黨主席大位，還從此蒙上了「藍皮綠骨」的汙名。

邱毅提及2018年王金平義助高雄市長韓國瑜，塑造了韓流旋風，原以為韓國瑜可助王金平登上大位，卻不料最後韓國瑜決定參選，而王金平人馬又近半數倒戈助韓，王金平在政治生涯中首次嚐到人情冷暖的淒涼落寞。

邱毅認為，王金平的裡子與面子俱失，他退出國民黨初選早可預判，而他的退出使他的訴求獲得重視，戰略空間也頓時變得寬廣，「他葫蘆裡賣的是什麼藥？」對此，邱毅歸納成了六點內容。

「他不會退出國民黨」邱毅認為，依王金平的政治性格，除了不會退出之外，更不可能與總統蔡英文或台北市長柯文哲結盟。而第二點是，「王金平不會讓自己在大選中失去角色」邱毅分析，王金平因而必須與國民黨內有勝算的參選人結盟，「依目前民調結果顯示，結盟對象只有韓國瑜和郭台銘。」

邱毅說，「王金平一向視韓國瑜為小弟，卻與郭台銘以關公兄弟相稱」。再加上王金平認為對韓國瑜有義助人力財力之恩，而過去郭台銘卻是王金平長期募款的對象。邱毅直言，依王金平的思維方式，「與郭結盟的可能遠超過與韓結盟。」

不過邱毅也表示，王金平與郭台銘結盟模式不一定是坊間流傳的「郭王配」，而是存在各種彈性空間，甚至「可能擔任郭台銘的競選主委，或不掛任何職務」，只擔任檯面下的顧問角色。另外，邱毅提到，「郭王結盟」後，王金平的本土票源和地方派系會回籠，郭台銘與韓國瑜的差距將縮小，兩者間的競爭更加激烈。

最後，邱毅直指，王金平為凸顯他是「韓郭之爭」的關鍵角色，將會更積極投入輔選，將他的政治剩餘價值發揮到極致，一吐他在前段時間被漠視輕視的屈辱怨氣。

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關鍵字：韓國瑜,王金平,郭台銘,國民黨,2020總統大選

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