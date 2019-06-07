曾任韓發言人…陳宜民爆：韓國瑜選後連聲「感謝」都沒說





▲陳宜民聲援韓國瑜鳳山造勢。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日表達不參加國民黨初選後，引來外界質疑，是因為他對高雄市長韓國瑜選後的行為失望，才會有此動作。曾經擔任韓國瑜競選總部發言人的國民黨不分區立委陳宜民也在6日爆料，韓國瑜勝選後，一句感謝的話都沒對他說過，甚至連Line都沒傳。

針對王金平不參加國民黨初選，陳宜民6日接受政論節目《鄭知道了》訪問時提到，王金平在「三山造勢」中出了很大的力，幫助韓國瑜奠定勝選基礎，「其實回首2018，大家（雖然）都說是韓國瑜一個人救了全黨，（但）我不覺得只有韓國瑜一人的功勞。其實在這麼多調和鼎鼐，然後在這邊做很多…從農會系統做協助，就是王院長。」





▲王金平、韓國瑜在旗山造勢。（圖／ETtoday資料照）

陳宜民透露，雖然自己曾任韓國瑜的發言人，但坦白說，「他（韓國瑜）這個人，就是有點…做人處事比較大喇喇的。就是說有些事情沒那麼細緻，所以他有時候在選後…不要講別的，就光是以我來講好了！我沒有參加過任何一場選後的慶功宴。」

主持人鄭弘儀驚訝地問，「也沒跟你感謝啊？」而陳宜民則是搖搖頭說，「沒有！完全沒有！我沒有被邀請參加過任何一場慶功宴，隔一天的蓮潭會館，沒有我的份。後來他回來台北，邀請什麼趙少康他們吃飯，沒有我的份！」

「但我覺得沒關係啦…他可能在這方面比較沒有面面俱到。」陳宜民表示，至於王金平的部分，自己也不清楚對方與韓國瑜怎麼樣了，「但我只覺得說，韓國瑜就是這個樣子！你如果接受他，就是這樣子的一個人，就不要太多的埋怨！」

鄭弘儀認為，如果連王金平都對韓國瑜心寒，那「我看他（韓國瑜）慘了！」陳宜民也趕緊補充，「是…我會滿擔心的。所以我想韓國瑜必須要調整他自己的行事風格。因為其實很多事情，他可以納為己用的團隊，他都放任…」

被問到韓國瑜有沒有打電話對他說聲感謝？陳宜民回答，「沒有」，而且連LINE都沒有，不過服務處有收到韓國瑜送的端午節禮物。

接著陳宜民又爆料，當時韓國瑜競選團隊的人跟他說，會讓他當副市長，或是不分區立法委員，但自己後來回答對方「不用！沒有對價關係！沒有交換條件！」所以在選後有2個星期沒跟韓國瑜聯絡。