王金平的上中下計…李正皓：唯一活路是「暗助韓國瑜以外候選人」





▲王金平、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

原本表態角逐2020總統大選的前立法院長王金平，6日上午和國民黨5人小組見面後發聲明表示，不參加國民黨內總統初選，為政壇投下一顆震撼彈。國民黨草協聯盟發起人李正皓7日分析「王金平的上中下計」，認為王金平唯一的活路是暗助高雄市長韓國瑜以外的候選人，讓韓止步於黨內初選。

李正皓7日在臉書提到，王金平的上計是「與韓國瑜以外的國民黨總統候選人合作」，因為根據各家民調平均而言，王金平的支持度約落在10%左右，這10%左右的支持度放在鴻海董事長郭台銘或是前新北市長朱立倫身上，前者可一舉超越韓國瑜；後者與韓國瑜的差距將進入誤差範圍，與韓國瑜以外的國民黨候選人合作，無疑能讓王金平的政治獲利極大化。

▲王金平、韓國瑜在旗山造勢。（圖／ETtoday資料照）

李正皓說，中計是與韓國瑜合作，因為韓國瑜已經是國民黨最強候選人，而王金平的組織動能已大多靠向韓國瑜，若王金平選擇與韓國瑜合作，對韓國瑜來說最多達到「錦上添花」的效果，況且盛傳目前支持韓國瑜的地方大老之中已有人預定立法院長寶座，顯然對王金平來說是一大利空消息。

「下計，脫黨參選到底。」李正皓表示，脫黨參選對王金平來說是「沒有選擇的選擇」，面對藍、綠、白的夾殺且被邊緣化幾乎是注定的結局。

最後，李正皓下結論稱，「唯一的活路是，王金平在國民黨初選時暗助韓國瑜以外的候選人，讓韓國瑜止步於黨內初選。而王金平脫黨參選並順勢接收傅崐萁、雲林張家、台中顏家…等押寶韓國瑜的地方大老，但此操作難度極高、成功機率微乎其微」。

▼王金平出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）