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微博瞬間當機！熱搜第一名海放「林志玲結婚」300萬　網悲幫QQ：可惜不是你

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▲▼林志玲和言承旭戀情傳了17年，最後無疾而終。（圖／翻攝自微博／言承旭、林志玲）

▲林志玲結婚後，言承旭在微博的熱搜度瞬間暴增。（圖／翻攝自微博／言承旭、林志玲）

大陸中心／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「EXILE」AKIRA閃婚。消息發布後，引起大陸網友瘋狂討論，甚至導致微博一度當機；值得一提的是，繼「林志玲結婚」火速登上熱搜榜後，台灣藝人「言承旭」的搜索次數也迅速沸騰，狂甩志玲姐姐的喜事300萬次數。網友得知消息後表示，「可惜不是你陪我到最後，那些年喜歡過的女孩」。

林志玲在微博宣布婚訊後，3個小時內就獲得28.3萬次轉發、30.3萬則留言與172萬個讚。網友看完後紛紛回應，「恭喜恭喜 幸福一輩子喔」、「祝姐幸福」、「要麼就不發，一發就是一個大招」；不過，也有網友認為，「姐認真的嗎」、「這麼猛嗎。。我以為我網突然不好了」、「你的意思就是說我比他差是嗎志玲」。

▼林志玲結婚讓微博當機。（圖／微博）

▲▼林志玲,微博當機。（圖／微博）

▲▼微博當機。（圖／微博／1998年8月26）

志玲姊姊的婚訊來得突然，除了讓微博網友措手不及，也造成了微博伺服器的癱瘓；不過，在林志玲婚訊過後，網友開始關心起言承旭。言承旭的名字在微博的熱搜度瞬間飆升，甚至一度甩過「林志玲結婚」的搜索次數300萬次。

有網友在微博發文「很遺憾！新郎不是王子言承旭」後，立刻得到許多回應。其他網友說，「曾經被這一段深深地感動到」、「可惜不是你陪我到最後，那些年喜歡過的女孩」、「那時候好美啊，也許是等不到他了，所以不想等了」。

▼林志玲結婚後，言承旭的熱搜度瘋狂攀升。（圖／微博）

▲▼林志玲,微博當機。（圖／微博）

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

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關鍵字：林志玲結婚,林志玲,言承旭,微博當機

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