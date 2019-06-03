LINE Labs推「隱藏版」功能　邊聊邊瀏覽「保留小視窗」

▲LINE Labs推「保留小視窗」功能。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今天（3日）宣布只要更新到LINE iOS 9.8.0(含)以上版本，就是可以搶先使用隱藏版功能，包括LINE Labs推出可以邊聊天、邊瀏覽網頁的「保留小視窗」功能，還有正式推出可以在手機中的貼圖小舖，直接贈送朋友「主題」的功能。

▲打開LINE Labs並啟動「保留小視窗」的方式。（圖／LINE提供）

LINE Labs就是LINE孕育新功能的實驗室，目前只有限定在iOS推出，主要就是針對各種新開發的功能，還沒有正式上線前的測試實驗室，所以在LINE Labs中的新功能，都還在規劃階段，尚未正式推出，因此都是預設關閉，只是先讓想體驗的用戶自行點選啟用，而且限期出現。

打開「LINE Labs」並啟用「保留小視窗」教學：

❶ 更新LINE到iOS 9.8.0(含)以上，在LINE中的「好友」頁面，點選左上角的「設定」小齒輪。

❷ 在設定中會看到LINE Labs的選項

❸ 會看到「迷你小視窗」功能，統一預設關閉，點選開啟(按鍵變成綠色)。

▲啟動「保留小視窗」功能的方式。（圖／LINE提供）

這次LINE Labs推出的隱藏版功能，就是可以邊聊天、邊瀏覽網頁的「保留小視窗」功能，舉例來說，有時候聊天的時候談到某個網頁，點選之後要切換畫面才能回到聊天室，但是「保留小視窗」功能，可以把網頁縮小在聊天室旁邊，一邊看一邊跟朋友討論，不用把網頁整個關掉。

實測「保留小視窗」新功能發現，小視窗可以上下左右的移動，不用擔心擋到聊天的文字，而且往左滑到底、往右滑到底，就會直接關掉小視窗，甚至是輕點小視窗正中間，就會出現關掉或放大的小圖示，如果離開聊天室，前往「錢包」或「LINE TODAY」等其他頁面時，小視窗也都還在。

活用「保留小視窗」的方式：

❶ 點選聊天室中的連結

❷ 在開啟的網頁畫面中間，爽快地往下滑一下。

❸ 剛剛的網頁沒有關掉，而是變成小小的視窗同步存在於聊天室中囉！

▲LINE正式推出手機贈送「主題」的功能。（圖／LINE提供）

同時，LINE正式推出手機贈送「主題」的功能，因為過去iPhone的LINE用戶，如果想要送朋友貼圖或主題，都必須到LINE STORE中買來送，但是LINE為了配合平台政策的關係，正式調整iPhone的用戶可以直接在手機中的貼圖小舖，購買貼圖、表情貼、主題送給朋友。