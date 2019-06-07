優格、冰紅茶、珍珠奶茶…今年的粽子口味比去年還狂！

▲優格粽。（圖／翻攝自微博／Pink_Rango）

大陸中心／綜合報導

端午節來了，各家比拼新口味的時候也到了。一直遭各種奇怪口味月餅壓制的粽子，今年「起身反擊」。為了扳回一成，今年大陸企業開始對粽子早早下手，已經推出了優格、AD鈣奶、冰紅茶等等各種口味的粽子，它們個個都是HOLD住全場的存在。

「優格粽」是目前在微博上獲得最受歡迎粽子口味。白白嫩嫩的糯米粽子，澆上一勺優格，融糯米的清香、優格的細膩，是解暑消夏之佳品。營養專家表示，優格與粽子一同吃，不但口味好，還可以減輕腸胃負擔，消除因多吃粽子引發的消化不良、胃脹氣等。

很多網友表示對優格粽子充滿了期待，「光聽名字就覺得是神仙食物」、「三分鐘之內我要知道粽子怎麼購買」、「瘋狂心動」。

大陸飲料巨頭娃哈哈集團，曾經推出一款叫做「AD鈣奶」的乳制飲料，火爆大陸。今年，娃哈哈趁熱推出了5000份「哈哈粽」，包含有AD鈣奶、冰紅茶、霜淇淋抹茶、八寶粥4種口味。

淘寶5月30日上線，首批3000份就被一搶而空。據第一批已經收到的網友評價，「一口氣都吃完了，很好吃」。

另外，還有很多奇怪的粽子口味，比如腐乳粽、珍珠奶茶粽、冰淇淋粽、榴槤粽、泡椒牛肉粽、青花椒粽子等等。吃夠了傳統粽子的許多網友紛紛表示，「迫不及待要嘗試新口味了」！

▲大陸今年推出多款奇葩口味的粽子。（圖／翻攝自微博）