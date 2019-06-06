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韓粉柯粉VS.果凍粉！郭台銘不加「粉」的選戰「凍」出凝聚力

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▲▼郭台銘、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，接連下鄉、直播，展現勤跑基層及柔軟身段，並提出有利青年與經濟選民的政策，校園演講更是場場爆滿，郭台銘選戰風格成形，關注青年就業、低薪議題，讓他深獲青年學子的青睞，親民作風被不少被稱為「果凍」的郭粉簇擁，網路聲量正穩定竄升。

郭台銘關心青年就業與低薪議題，舉行校園演講場場爆滿，學生受訪表示「很意外他會選總統，我覺得很酷，然後就想聽聽看他的分享」、「高一高二就有看他之前蘋果的那些東西，就覺得他是很棒的董事長，經過這次演講就更加確定，當他的粉絲是正確的決定」、「因為我覺得郭董可以帶給我們台灣更美好的未來」。郭台銘拚經濟的政策不只深受學生青睞，還有不少年輕創業家踴躍參與講座。

郭台銘主打經濟，關心青年就業與低薪議題，也下鄉與鄉親搏感情，還在直播節目中以弓箭步這種最「接地氣」的方式來形容台灣經濟發展力可以跟上政治力。郭台銘親民作風，人民很買單，根據「網路溫度計」，郭台銘登記參選1個月後，網路聲量迅速從19名竄升為第4名。對此，郭台銘受訪表示，「因為我這個是航空戰鬥機，在滑翔的時間就爬到第4名，我認為我很有把握，我認為在很快的時間，我就會爬到第一名。」

有300萬粉絲數的臉書粉絲專頁「爆料公社」3日舉辦模擬投票，詢問網友支持韓國瑜，還是郭台銘選總統？票選結果也在4日出爐，只見71％網友挺郭台銘，僅29％人支持韓國瑜。

▲▼郭台銘「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘關心青年就業與低薪的議題。（圖／記者李毓康攝）

另外，最新民調顯示，郭台銘支持者落在年輕人、女性、中南部地區、中間選民，值得注意的是，郭台銘在高屏地區的支持者領先總統蔡英文、韓國瑜。中華傳播管理學會理事長賴祥蔚分析，郭台銘在高屏地區很強，是一大優勢。

面對網路上支持高雄市長韓國瑜的韓粉、支持台北市長柯文哲的柯粉，郭台銘受訪時曾呼籲各方理性，他也打趣說，「沒有郭粉、只有果凍」，希望支持者叫「果凍」，不要叫粉，因為粉一吹就跑掉了，「凍」在那裡大家凝聚力才夠。

至於死忠韓粉，有媒體觀察是國民黨黃復興黨部、過去支持前黨主席洪秀柱的「柱粉」以及反年改的退休軍公教，甚至部分調查直指中老年、庶民、學歷低者也是鐵桿挺韓，黏著度高。

桃園市議員王浩宇認為，韓粉組成分別是軍公教、中老年、學歷高中職的年輕人、外國人。其中外國人多射來自馬來西亞與大陸，甚至是對岸往均，這部份很多人提出質疑，他還特別強調韓國瑜的支持者跟柯文哲的支持者「有相對明顯的區隔」。

▲▼ 郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，兩公里不到走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，兩公里不到走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝）

台北市長柯文哲部分，2014柯文哲首次出征，在綠白合作之下，拿下57.15％選票。2018年柯文哲力拚連任，遇到藍綠夾殺，只有空軍沒有陸軍的狀況下，加上韓流竄起，他僅贏三千票才連任成功，可說贏得相當驚險，因此，掀起柯家軍將柯粉登記為社團，甚至組織政黨，把空軍化為陸軍的想法。

高雄快樂電台節目主持人陳子瑜分析，柯粉代表的意義是在太陽花學運後，部分青年世代對既有政治結構不滿，厭惡藍綠，於將期望寄託在柯文哲的身上；儘管柯文哲偶有失言，但在公共政策的討論，柯文哲提得出具體數字、遇錯也願意道歉，因此，才能維持「真」的形象，凝聚一群年輕選民。

中華傳播管理學會理事長賴祥蔚則認為，柯文哲看似受年輕人歡迎、藍綠通吃，但不足以保證勝出，要強化自己在40歲以上選民的支持度，才能再創政治奇蹟。

至於郭台銘選，宣布參加國民黨初選以來，致力關注青年就業、低薪議題，讓他深獲青年學子的青睞，親民作風被不少被稱為「果凍」的郭粉簇擁，網路聲量正穩定竄升，是否能在國民黨初選中出線，備受各界關注。

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關鍵字：2020大選,郭台銘,韓國瑜,柯文哲,果凍,韓粉,柯粉

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