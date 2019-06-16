飆速150公里！網紅「用腳騎重機」拍片炫耀　下秒自撞亡

▲Artem Boldyrev用腳騎重機時速狂飆150km。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）



國際中心／綜合報導

俄羅斯相當受歡迎的34歲Youtuber阿爾喬姆．博爾德列夫（Artem Boldyrev），日前在高速公路上挑戰「用腳騎重機」，同時更拿起手機錄影傳給朋友炫耀，結果不幸自撞汽車身亡。

據英國《鏡報》報導，博爾德列夫在YouTube頻道上非常具有人氣，常常發布關於摩托車頻論的影片，吸引將近30萬粉絲訂閱關注。本月10日博爾德列夫在撞車身亡前，拍攝了一段用腳騎重機的影片，並傳給朋友馬特維耶夫（Evgeny Matveev），馬特維耶夫隨後也將這段影片分享至網路上，寫道「這是博爾德列夫的最後一段影片，他在下午2:15轉發給我。」

▲知名網紅Artem Boldyrev。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）



從影片中可以看到，博爾德列夫舉起雙腳跨在把手上，操控著重機，沒過幾分鐘就看到整個人已經躺在地上，而重機也被撞得支離破碎，時速表更停留在150公里處。當天的報導指出，莫斯科一條高速公路於晚上6點15分發生重大車禍，一名1985年出生的男子騎著BMW機車撞上飛雅特汽車，不幸在意外中身亡。

▲重機最後慘變廢鐵。（圖／翻攝自YouTube／Срочные Новости）



影片一曝光後也立即在網路上引起熱議，不少身為博爾德列夫的粉絲都感到相當不捨，「摩托車界的先鋒，謝謝你的一切」、「向博爾德列夫的家人和朋友哀悼...」、「很遺憾，再也看不到你的視頻了」。但也有許多網友氣憤表示，「在死前做了一個非常壞的榜樣」、「幸好沒有傷到其他人」、「哪來的想法要用腳騎重機？超級危險！」