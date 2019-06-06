救國團兩岸交流活動遭批　陸委會：不宜呼應陸方對台統戰

▲救國團網站上2019年暑期「七彩雲南活動隊」實施辦法。（圖／翻攝救國團網頁）

記者魏有德／台北採訪報導

救國團2019年暑假兩岸交流活動「七彩雲南活動隊」及「兩岸青年上海行」等營隊，遭外界批評內容可能涉及大陸統戰意圖。對此，陸委會發言人邱垂正表示，交流活動應注意不得違反相關規定，活動主辦方為雲南昆明台灣同胞聯誼會等，具有濃厚官方色彩，已同教育部提醒相關學校，不宜呼應陸方對台統戰的做法。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

根據救國團網頁公布的相關資訊顯示，2019年暑期「七彩雲南活動隊」除參訪歷史古蹟及名勝外，交流參訪內容提到，「參訪雲南大專院校，並與教育單位交流座談，深度瞭解雲南地區高等教育現況，協助學員評估未來升學就業趨向等」。此外，行程也將造訪昆明高新區雲台青年創業就業基地進行參訪交流。

對此，邱垂正表示，根據兩岸條例23條規定，台灣、大陸及其他地區法人、團體及其他機構，未經許可不得在台從事為陸方教育機構招生事宜或居中介紹的行為。

▲雲南麗江玉龍雪山近年成為熱門旅遊景點之一。（圖／翻攝新華網）

邱垂正提到，活動主辦方雲南省昆明市台灣同胞聯誼會、中華文化聯誼會等，都是陸方文化部外圍單位，具有濃厚官方色彩，「本會已和教育部聯繫，提醒相關學校，不宜呼應陸方對台統戰的做法，包括協助宣傳及張貼活動資訊」。

近期中美貿易戰持續僵持，陸委會也提醒，中國大陸內部經濟發展面臨困境，就業方面高度嚴峻，學生赴歐美深造也面臨簽證管制問題，台灣青年赴陸就學就業可以參考陸委會及海基會提供的資訊，注意潛在風險、保障自身權益。

