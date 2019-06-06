美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　外交部：持續與美方保持密切協調

▲外交部發言人李憲章。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據《路透社》報導，美國準備對台軍售，項目包括108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚反坦克飛彈等與其他武器，價值超過20億美元（約台幣632億），這項可能的軍售已經已非正式通知的方式送交美國國會。對此，外交部發言人李憲章6日回應，目前雖然沒有進一步資訊，不過近日中國大陸方面發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論及軍機艦繞台等挑釁行為，彰顯台灣強化自我防衛的重要性。

軍售項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車，價值超過20億美元；409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元（約台幣40.4億元）；1240枚拖式反坦克飛彈，價值約2.99億美元（約93.7億元台幣）；250枚刺針便攜式防空飛彈，價值約2.23億美元（約70億元台幣），負責管理外國軍售的國務院發言人表示，在正式通知國會之前，美國政府不會對潛在或是正在進行中的軍售轉移做出評論。

李憲章對此回應，美國總統川普上任以來，台美關係緊密友好，美方高層多次公開強調「台灣關係法」，美國對台灣也已經三度軍售，展現對台灣安全的堅定支持，針對我國政府向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」後，目前持續與美方保持密切協調聯繫，他指出，美方目前正進行相關審查程序，外交部還沒有進一步資訊可提供。

李憲章強調，中國大陸發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論，顯示出我國強化自我防衛能力的重要性，未來台美將會持續保持良好互動，繼續深化台美緊密安全伙伴關係，共同促進印太區域的和平。