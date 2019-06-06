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陸商務部：2017美對華銷售收入9400億美元　獲益巨大！

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美中貿易戰。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸商務部6日發布《關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告》指出，美國自華獲得經貿利益可分為兩大類，分別是「美對華銷售收入」在2017年收入總額約為9400億美元、「美國自中國獲得的資金流入」截至2017年底總額達1.37萬億美元，兩者結果可以看出美國從中美經貿合作中獲益巨大。

首先，報告表示，美國新一屆政府上台以來，罔顧中美經貿合作互利共贏的本質，宣揚美對華貿易「吃虧」論，並以貿易逆差問題為藉口，挑起經貿摩擦，責任在美方。

▲▼ 川普、習近平。（圖／路透社）

▲ 川普、習近平。（圖／路透社）

報告說，美國企業在中國獲得市場機會（美對華銷售收入），第一是美企業對華貨物和服務出口，這是境外的美國企業在中國市場獲得的銷售收入，按照海關統計，美對華貨物在2017年出口額為1539億美元，服務出口額為871億美元，共計2410億美元；第二是在中國投資的美國企業實現的銷售收入，據商務部數據，在華美資企業在2017年實際銷售收入約7000億美元。據上述合計，美對華銷售收入在2017年總額約為9400億美元。

另外，美國自中國獲得的資金流入，第一是中國截至2017年底對美累計各類投資達1558億美元；第二是中國持有的美國國債，據美國財政部公佈數據，截至2017年底，中國持有的美國國債為1.18萬億美元；第三是美國金融機構入股中資金融機構的獲利，據中方統計，美國金融機構作為中國金融機構的戰略投資者或者投資人，投資收益約為326億美元。據上述統計，美國自華獲得的資金流入截至2017年底總額達1.37萬億美元。

最後，報告強調，中美經貿合作取得的巨大成就，是兩國順應歷史潮流，積極參與經濟全球化，加強互利合作的結果，如果僅是一方受益，一方「吃虧」，不可能走到今天。中美兩國完全可以相互促進、共同發展，成為互利共贏的合作夥伴。

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,大陸商務部

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