雲端最前線／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

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民進黨總統初選民調在即，《ETtoday新聞雲》4日獨家取得一份民調資料，結果顯示，總統蔡英文以26%微幅領先前行政院長賴清德的24%，不過，6月8日蔡賴將進行政見發表會，是否會對民調有所影響，值得關注。對此議題，《雲端最前線》6日邀請前台北市議員楊實秋、台北市議員游淑慧、賴清德行動辦公室發言人李退之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

根據一份蔡英文陣營內部進行納入50％手機的民調資料，民調時間是在6月1日，其結果顯示，蔡英文以26%微幅領先前行政院長賴清德的24%；而其中的關鍵點，在於20至29歲的年輕族群支持度，賴清德在此年齡層支持度僅17％，慘輸給台北市長柯文哲的57%，兩人差距多達40％。

不過，蔡英文、賴清德的「英德之爭」，在6月8日將會舉行電視政見發表會，這也是民進黨內初選，唯一一場電視政見會，更是史上首次由現任總統，對上由該總統所委任的閣揆對戰戲碼。

另外，在國民黨方面，5人小組5日面會高雄市長韓國瑜，會後，韓國瑜受訪時，表示自己經過和五人小組的對談後，徵詢他的意願，韓國瑜的回答是Yes,I do，他表示願意接受特別辦法，五人小組告知特別辦法規定，充分交換意見，目前以全民調為主，也會如期繳交500萬。對此議題，《雲端最前線》6日邀請前台北市議員楊實秋、台北市議員游淑慧、賴清德行動辦公室發言人李退之、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。