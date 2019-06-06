林濁水：內閣制是趨勢　只有落後國家靠向總統制

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇、林銘翰、黃巈禾／台北報導

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論。對此，前立委林濁水6日在「啟動修憲走向內閣制」座談會表示，內閣制是趨勢，只有落後國家往總統制方向靠，我們要自詡為進步國家還是落後國家？

台灣現行的雙首長制產生諸多怪象，如「總統有權無責，行政院長無權有責」，因此，一直以來都有希望修憲改成內閣制的呼聲，內閣制也成為2020總統大選攻防戰。因此，《ETtoday新聞雲》舉辦「啟動修憲走向內閣制」座談會，並邀請前新北市長朱立倫、國民黨立委 賴士葆、台灣大學政治系碩士在職專班總顧問彭錦鵬、文化大學政治學系教授楊泰順、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，以及前民進黨立委林濁水來分享對內閣制的看法。

林濁水表示，總統權力往總統或國會地方靠，要看什麼國家，以歐盟國家為例，很多都是蘇聯倒台後才加進去的，幾乎都是原來直選總統有權，漸漸自我節制，變得愈來愈內閣制，所以這是一種趨勢，落後國家往總統制方向靠，所以這是我們的問題，我們要自詡為進步國家還是落後國家？

林濁水認為，如果說專制是我們的傳統，但我們有出現希特勒、拿破崙嗎？強人比我們強幾百倍的國家都可以往內閣方向走，我們沒有那樣的強人，權力卻要向領袖集中，這說不過去，而且，與其說強人強，不如說政界、國會議員太自我墮落。

另外，林濁水提到，從2000年以來，閣揆陣亡了17個，但是其實不是都陣亡，有兩個逆勢上升，像是張善政與蘇貞昌，這兩個都是在總統跛腳期出現，國民黨那麼衰的時候，外界認為，有什麼能力支持閣揆施政；而蘇貞昌上台說，總統答應他，人跟事他決定，後來總統蔡英文真的「自我節制不知道多少萬倍」，往內閣制走，總統不要干預，要干預多少，很清楚。

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