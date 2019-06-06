主張推動內閣制　朱立倫：上任總統立刻提憲改方案

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論。國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫6日出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。朱立倫會後受訪時表示，他主張推動內閣制，不過恢復閣揆同意權、18歲具有公民權，這兩件事應是全民最有共識，希望有共識的修憲可以快速完成，也承諾若能夠當選總統，上任後會立刻提出憲改方案。

朱立倫表示，台灣自從取消閣揆同意權後，行政院長與內閣都比較像是「統統的執行單位」，但是憲法又規定行政院長與內閣是最高行政首長與最高行政機關，所以應該恢復閣揆同意權，否則行政院長就是「有責無權」、隨時準備下台的首長。

朱立倫指出，台灣灣自從西元2000年以後，閣揆的平均任期是1年2個月，2000年以前平均是3年多，有非常大的不同。他說，台灣為了政治穩定，大家都還是偏向內閣制，但一下子要大幅度的改革可能會有困難，因此他建議就回歸到憲法，讓閣揆有同意權、多數黨組閣，總統也尊重閣揆，閣揆才能夠有穩定的施政，「這樣比較好」。

朱立倫也承諾，他如果當選總統，上任後就會立刻提出憲改方案，先恢復閣揆同意權，同時讓滿十八歲的公民可以行使公民投票權。此外，總統也必須符合憲法，每年到立法院做國情報告、接受立法委員的建言，這樣也比較能符合權責相符的精神。

《內閣制救台灣》更多的相關報導…