主張內閣制！朱立倫：恢復閣揆同意權、18歲公民權是修憲共識

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇、林銘翰、黃巈禾／台北報導



2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論。國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫6日出席「啟動修憲 走向內閣制」座談會。朱立倫指出，他主張推動內閣制，不過恢復閣揆同意權、18歲具有公民權，這兩件事應是全民最有共識，希望有共識的修憲可以快速完成。

朱立倫指出，好像是老生常談，但這是一定要面對的問題，明明是中華民國最高行政機關、首長，行政院院長卻變成總統的執行長，「有責無權的小媳婦」，2000年後已經產生17位的行政院長，平均內閣當一年兩個月就過平均值了。



朱立倫舉例，他自己擔任16年地方首長，大概是台灣最久的首長，每次面對行政院長，「今天講的話，明年又換人了」。他認為，修憲法前偏向內閣制，原本平均閣揆三年多的任期，更早以前甚至4、5年，至少跟總統任期接近，廢除閣揆同意權，變成總統隨侍任命請他走路的執行長，修憲後卻產生矛盾感，因此恢復閣揆同意權是當務之急。



朱立倫說，推動內閣是的幾項措施，包括國會議員是否兼任官員，這要完整配套，現在113席因為人數太少很難做到，如果要成為內閣制要整體的規劃，他還是偏向能夠真正的走向內閣制，但是在過程中凝聚社會共識時間太久，可以先恢復閣揆同意權。

朱立倫強調，18歲成為具有投票權的公民，讓修憲單純快速，其實朝野政黨不管你今天支持什麼制，但恢復同意權跟十八歲具有公民權應該是全民最有共識，也呼籲所有總統候選人先做這兩件事修憲。朱立倫強調，他主張推動內閣制，恢復閣揆同意權與18歲具有公民權，該是全民最有共識，希望大家一起來，有共識的修憲快速完成，憲政體制才能夠更完整。