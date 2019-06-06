當總統還會推內閣制？　學者：違反人性！他們都當黨主席

▲彭錦鵬出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論。對此，台灣大學政治系碩士在職專班總顧問、台大政治系副教授彭錦鵬6日表示，「總統選上了還會想要內閣制嗎？我覺得違反人性。」前總統馬英九、陳水扁上任總統前，都沒有說要當黨主席，但當選總統後都兼任黨主席。

台灣現行的雙首長制產生諸多怪象，如「總統有權無責，行政院長無權有責」，因此，一直以來都有希望修憲改成內閣制的呼聲，內閣制也成為2020總統大選攻防戰。因此，《ETtoday新聞雲》舉辦「啟動修憲走向內閣制」座談會，並邀請前新北市長朱立倫、國民黨立委 賴士葆、台灣大學政治系碩士在職專班總顧問彭錦鵬、文化大學政治學系教授楊泰順、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，以及前民進黨立委林濁水來分享對內閣制的看法。

林濁水也提到，大家會擔心總統質詢怎麼內閣制? 修憲門檻那麼高怎麼辦？他拿出數據，這幾年支持憲改的有六成五以上，因此關鍵在政治人物和政黨，憲改有幾個重點，恢復閣揆同意權、總統不能兼任黨主席，以及朱立倫提到的各個選區要票票等值，希望政治人物支持憲改，不要說一套做一套。

彭錦鵬則認為，「總統選上了還會想要內閣制嗎？我覺得違反人性」，內閣制修憲可以很快也可以很慢，多數人推修憲他「打一個問號」，除非來個學運或萬人遊行，才有可能變成一個全民運動，當然若要修憲，要靠總統和靠政黨，明確的背書。

彭錦鵬提到，要不要修憲在過去20年所做到的事情，首先修憲公投做到了，投票年齡改到十八歲也做到了，藍綠陣營也都有提到修憲，主題還是繞在內閣制還是要雙首長制。

彭錦鵬還說，議會內閣制、總統制、或者半總統制比較好，是中華民國1947年行憲以來爭論不休的議題，不妨看一下國家競爭力排名中，哪些國家競爭力比較高，瑞士國際管理學院IMD2018年的國家競爭力排名中前30名國家，不計算委員制的瑞士、大陸、香港、王國的卡達、阿拉伯聯合大公國的話，議會內閣制有20個國家，半總統制4個，總統制只有美國，很明顯的，議會內閣制占最大優勢。

彭錦鵬認為，修憲的門檻很高，修改憲法的關鍵是立委3/4的支持，和全國選民半數的通過，若真要修憲，可以從三點著手，第一，總統對修憲的意願和意志；第二，執政黨能控制的立法院席次是否超過3/4；第三，了解選民對於憲政制度的理解和偏好。

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