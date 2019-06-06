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周六開始全台連8天雨　賴忠瑋：偏「典型梅雨鋒面」下周二起影響台灣

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周六起鋒面滯留在北部海面，全台天氣開始不穩定到下周。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！根據中央氣象局預報，周六（8日）起至下周六（15日）全台連8天都有雨。氣象局預報員林定宜表示，鋒面周六起滯留在北部海面，至於是否直接影響台灣還要觀察，但影響時間可能比今年梅雨季前4波鋒面還久，將帶來長時間不穩定的天氣；且下周西南風比較強，是否達到西南氣流也要觀察。氣象局副局長鄭明典則提醒，「降雨訊號值得關注」。天氣風險公司分析師賴忠瑋指出，下周二（11日）、下周三（12日）將有道鋒面南下影響台灣，偏向典型梅雨鋒面，有比較旺盛西南風帶來明顯水氣。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（6日）高壓比5日弱，中午前不會下雨，午後下雨範圍較廣，除山區之外，東部以北、東北部雷陣雨比較明顯；且今吹偏南風，花蓮、台東非午後時間也有零星短暫陣雨。他指出，各地高溫約32到35度，台北盆地、南部近山區可能更高，氣象局對台北市、高雄市、屏東縣、台南市發布黃燈高溫資訊。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局提醒今午後要注意雷陣雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜指出，端午節天氣還算穩定，但中部以北、東北部和南部要注意午後雷陣雨。他提醒，周六起至下周鋒面位於台灣北部海面，天氣愈來愈不穩定，西半部、東北部可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

至於鋒面是否會直接影響台灣？林定宜說，目前不同資料顯示不同結果還要觀察，鋒面下周可能還在台灣附近，這波會不會是滯留型也要觀察，但與今年前4波「移動型鋒面」相比，這波影響時間有可能會比較久一點；另外，下周西南風比較強，會不會到西南氣流還要觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周六至下周一（10日）滯留鋒逐漸回到北部海面，尚未直接影響，台灣在暖氣團內，天氣悶熱；但大氣趨不穩定，除了午後熱力作用，有局部性陣雨或雷雨的機率，西南風遇地形的舉升作用逐日增強，降雨也會逐日增多。

▼鋒面帶來降雨，下周北部降溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，下周二起梅雨季第5道鋒面逐漸接近，並將在台灣附近徘徊數日，比前4道移動性鋒面影響時間都長，有累積較多雨量的潛勢；模式模擬亦顯示，西南氣流輸送不穩定的大氣（低層的暖空氣及水氣）至台灣附近，提供中尺度對流系統發展的環境，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率高。

賴忠瑋在「2分鐘報天氣」指出，下周二、下周三將有道鋒面南下影響台灣，偏向典型梅雨鋒面，有比較旺盛西南風帶來明顯水氣，加上結構較完整，若滯留位置剛好在台灣附近，將帶來比較明顯雨勢，下周看來全台灣水氣可能都會比較多一些。

▼鄭明典在臉書貼出美國模式的降雨訊號圖。（圖／翻攝NCEP GFS）

天氣圖。（圖／翻攝NCEP GFS）

天氣風險公司也在臉書提醒，下周目前看來天氣比較不穩定，北方有鋒面、南邊有西南季風，是典型梅雨的配置，預期下周二起各地會有明顯降雨，但鋒面位置及降雨強度都還有變動空間。

鄭明典在臉書貼出美國模式的降雨訊號圖表示，降雨訊號由第二周預報圖移入第一周範圍，雨型細節仍有跳動，但趨勢相當穩定，這個降雨訊號值得關注；他認為預報永遠有不確定性，「我們無法預知未來」，但在一整年當中，最值得多花一點心思來關注「非颱風豪雨事件」的可能性，應該就是梅雨季裡的這一段時間了，所以持續追蹤。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鋒面

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