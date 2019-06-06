超馬陳彥博哭了「紀錄片午夜場一人包場」　韓國瑜進電影院挺《出發》

▲台灣超馬好手陳彥博在臉書發文，表示自己一個人包場看自己的紀錄片，覺得很難過落淚 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣超馬好手陳彥博在自己臉書發文，表示自己上映的紀錄片《出發》，午夜場竟然都沒有賣出1張票，讓他非常的難過在戲院當中掉下眼淚，也呼籲大家進戲院看這部紀錄片。這個聲音，韓國瑜聽見了，他將在6日晚間前晚戲院看這部紀錄片，用行動溫暖陳彥博。

陳彥博在自己的臉書寫下「好不甘心，就要這樣，結束了嗎⋯晚上收到通知，午夜場，沒有賣出一張票，影廳，是空的...自己買了票，進到戲院，推厚重的隔音門，眼前看到的是，全場空的座位，一個人，都沒有，好不想接受這事實，走到中間，坐了下來，好難受，很難過。我在戲院，哭了出來，眼淚無法止住的，一直流，一直流，所堅強努力的一切，在這一瞬間瓦解淚流」。

▲台灣超馬好手陳彥博在臉書發文，表示自己一個人包場看自己的紀錄片，覺得很難過落淚 。（圖／翻攝臉書）

為力挺台灣之光陳彥博「出發」紀錄片，韓國瑜臨時增加一個公開行程，在6日晚間九點將親自帶著市府局處首長，以及由教育局邀請弱勢家庭學子、青年局籌備處邀請青創業者，大家一起走進電影院，一同觀賞這部歷時10年拍攝的極限運動超馬紀錄片。韓國瑜表示，高雄對每一位努力的年輕人都伸開雙手，在最急需要幫忙的時候，給予最堅定且溫暖的關懷及協助，期待透過出席觀看來拋磚引玉，讓更多人看陳彥博這10年的努力，也讓學子認識堅毅勵志的故事。

▲台灣超馬好手陳彥博在臉書發文，表示自己一個人包場看自己的紀錄片，覺得很難過落淚 。（圖／翻攝臉書）