張景森出馬盼解職籃僵局　兩周內再找球團評估表態

▲體發會召集人張景森5日晚間約見體育署副署長、職籃籌備小組成員。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

行政院政務委員，也是體發會召集人張景森，5日晚間特別邀集體育署副署長王水文、CBL職籃理事長蔡易餘，以及CBL籌備小組進行會談，針對目前職籃「卡關」困境進行討論，據了解相關租稅條例、國營事業條款都將有所解套，CBL秘書長唐旭鴻強調，「兩周內會再向各球團報告，希望各隊能盡早評估表態。」

先前訂出5月31日為是否參與職籃表態期限，但包括富邦、璞園及裕隆3隊，最終在大限期間都未能做出最後決定，也讓職籃喊話接下來不設任何期限，更讓CBL是否能順利成局呈現渾沌不明狀況。

不過5日體發會召集人張景森特別邀集體育署及CBL職籃籌備處成員進行討論，據了解政府有信心讓租稅條例法案在下個立法院會期通過，另外包括國營事業提撥推動體育經費法案也將到位，希望能讓職籃在年底順利開打。

CBL職籃秘書長唐旭宏表示，「目前籌備處盡了最大努力，政府也有絕對魄力希望能促成職籃新局，近兩周會把最新的方案告知球團，希望他們評估過後表達是否參賽。」

另外，張景森在今日會中也提出，希望召集SBL 6球團負責人召開會議，當面就是否參與職籃議題進行討論，另外也提出總統蔡英文可能接見SBL冠軍隊富邦勇士的想法。

不過先前籃協所訂出的SBL表態日期為6月14號，目前職籃情勢仍尚未明朗之下，屆時SBL各隊參賽狀況勢必也將受到影響，是否也淪為「不表態」無限延期狀況，恐怕還是未知數。

▲CBL職籃秘書長唐旭鴻希望兩周內邀集各球團與張景森進行面談。（圖／記者杜奕君攝）