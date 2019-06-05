A股上演「雲霄飛車」收跌0.03%　5G概念股掀漲停潮

▲多數概念股5日上漲。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

隨著「5G商用牌照將於近期發放」的消息釋出，今（5）日5G概念股掀漲停潮，華星創業、三維通信等多股表現強勢。至於A股的行情，三大股指今上演「雲霄飛車」走勢，滬指收報2861.42點，跌0.03%，而北向資金淨流入則達32.67億元（人民幣，下同，約新台幣148億元）。

三大股指今早盤高開，隨後震盪回落，臨近午盤跌至平盤線附近，隨後集體反彈，但多頭乏力，午後漲至開盤位附近後再度回落，收盤全線翻綠。

▲滬指5日行情。（圖／翻攝自新浪財經）

截至收盤，滬指收報2861.42點，跌0.03%，成交額1752億元；深成指收報8746.05點，跌0.03%，成交額2326億元；創業板指收報1451.18點，跌0.35%，成交額743億元。北向資金淨流入32.67億元，其中，滬股通淨流入24.06億元，深股通淨流入8.61億元，這已是北向資金連續3個交易日呈現淨流入態勢。

值得注意的是，概念板塊多數上漲，其中，5G概念再掀漲停潮，綜藝股份、明陽電路等12股漲停，華星創業、三維通信等多股表現強勢。

▲深證成指行情。（圖／翻攝自新浪財經）

據《中新經緯》報導，開源證券認為，對於大盤而言，下方2804點的缺口支撐依然存在，政策底的維護不會輕易放棄，「跌多了就漲漲，漲多了就跌一跌」，依然是今後面臨的主要波動規律；後市操作上，對於高科技板塊，之前推出的軟體積體電路的稅收優惠僅僅是開始，接下來在研發支出、人才引進等專項支持政策將是可預見的。