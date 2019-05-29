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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中方推「大豆振興計劃」！2020年種植面積將達到1.4億畝

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▲▼大豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美中貿易戰愈演愈烈，其中受矚的一項貨物是美國大豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

《北京》2020年陸大豆種植面積將達到1.4億畝

為了積極應對複雜國際貿易環境，大陸農業農村部日前發佈了《大豆振興計劃實施方案》，提出今年將擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1000萬畝，力爭到2020年大豆面積達到1.4億畝，大豆自給水準提高1個百分點，2022年達到1.5億畝。

在大豆振興計劃等政策支持下，預計今年大豆播種面積將連續4年增加。國家糧油資訊中心預計，2019年大陸大豆播種面積為1.3275億畝，同比增長5.4%，其中黑龍江大豆播種面積為5730萬畝，同比增長7.0%。（中國經濟網）

《上海》滬指「沖高回落」力守2900點　北向資金流出137億

A股市場29日雙雙跳空低開，滬指在弱勢震盪下收復2900點關口，截至收盤，上證綜指漲0.16%，報2914.70點；深證成指跌0.28%，報9010.36點；創業板指跌0.48%，報1497.89點。此外，北向資金淨賣出30億元（人民幣，下同，約新台幣137億元），其中，滬股通淨賣出26.47億元，深股通淨賣出3.52億元。（澎湃新聞）

《北京》美國華平投資集團繼續投資中國　擬籌集42.5億美元新基金

美國華平投資集團（Warburg Pincus LLC）正在募集42.5億美元新基金，目標是在中國大陸和其他東南亞國家進行投資。華平投資表示，新基金將是一隻伴隨基金，將搭配其第12只旗艦基金一起投資中國交易。華平投資的第12檔基金於2015年籌集了134億美元。（澎湃新聞）

▲▼順豐速運王衛。（圖／CFP）

▲順豐快遞的貨車。（圖／CFP）

《北京》陸2018年全國快遞業務量達507.1億件

《中國電子商務報告2018》顯示，2018年全年實現電子商務交易額31.63萬億元，同比增長8.5%；網上零售額9.01萬億元，同比增長23.9%；跨境電商進出口商品總額1347億元，同比增長50%；農村電子商務交易額1.37萬億元，同比增長30.4%；全國快遞服務企業業務量累計達到507.1億件，同比增長26.6%；電子商務從業人員達4700萬人，同比增長10.6%。

《海南》未來3年投2422億元建設智慧電網　 平均停電時間將驟降

據悉，2019年-2021年海南電力行業將累計投資530億元（約新台幣2422億元），到2021年基本建成安全、可靠、綠色、高效的省域智慧電網，還將大力推廣「遠端服務+移動終端作業」服務模式，簡化使用者辦電流程，減少使用者辦電時間。南方電網海南電網公司總經理鄭外生介紹，預計到2021年，全省客戶年平均停電時間從去年的25小時降至8小時以內。（中新社）

《北京》跨國公司總部達179家　四成以上是世界500強企業

目前在北京市3961家總部企業中，創新型企業占比六成以上；總部企業人均利潤是北京市規模以上企業的2.3倍；跨國公司總部達到179家，四成以上來自境外世界500強企業。此外，今年一季度，北京總部企業對河北投資額同比增長23%，有三家企業在雄安新區設立了分支機搆。（中新社）

《廣東》深圳2019人才住房補貼最高達373萬

根據數據顯示，截至2019年4月22日， 335位人才符合住房補貼發放條件，其中有320人選擇了購房補貼，15人選擇租房補貼。此外，335人中有7人是國家級領軍人才，根據《深圳市人才安居辦法》，他們每人補貼15萬元，總額75萬元（約新台幣373萬元）。（澎湃新聞）

▼深圳市。（圖／CFP）

▲▼深圳。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：大豆,貿易戰,中美關係,A股,滬指,華平投資集團,快遞業務量,智慧電網,才住房補貼

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