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華聞快遞／北向資金重現大幅回流　6月首個交易日淨流入超200億

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲6月是中美關係的重要觀察視窗，股市易出現波動。（圖／CFP）

《上海》北向資金重現大幅回流　6月首個交易日淨流入超200億

滬深三大股在6月首個交易日高開低走，上證綜指早盤一度漲近1%，最終收盤翻綠報2890.08點，跌0.30%。截至3日收盤，Wind資料顯示，北向資金合計大幅淨流入44.07億元（人民幣，下同，約新台幣200億元），其中滬股通淨流入39.03億元，深股通淨流入5.04億元。

據悉，北向資金結束此前連續3日淨流出，在剛剛結束的5月，北向資金單月淨流出金額高達536億元，刷新歷史最高紀錄，而在此之前的4月資料同樣難言樂觀，月流出規模排在歷史第三位。北向資金2019年二季度以來的兩個月合計淨流出近717億元。（澎湃新聞）

《北京》陸連續十年成為非洲第一大貿易夥伴國

大陸商務部副部長錢克明4日指出，2018年中非貿易額達到2042億美元，同比增長20%，「中國已經連續十年成為非洲第一大交易夥伴國」，其中機電產品、高新技術產品對非出口金額占中國對非出口總額的56%；自非洲的非資源類產品進口也顯著增加，去年同比增長32%，其中農產品增長了22%。（中新社）

《香港》陸生升學可申請港府資助　 最高每年獲7.7萬

香港教育局3日宣佈，2019至2020學年「內地大學升學資助計畫」由6月3日起至9月2日，接受符合資格的香港學生申請。資助計畫將惠及在181所指定大陸院校修讀學士學位課程的香港學生，最高每年可獲資助1.68萬港元（約新台幣7.7萬元）。（文匯網）

▲▼香港山頂豪華公寓。（圖／CFP）

▲香港山頂豪華公寓。（圖／CFP）

《香港》擬200億港元購置物業提供福利設施　首批或2020年底運作

香港特區財政預算案早前提出需200億港元，購買私人物業提供社會福利設施。據香港勞工及福利局3日向立法會提交的檔披露，特區政府將分3年在全港18區購置物業，運營158個設施，包括48間長者鄰舍中心、28間幼兒中心、15間長者日間護理中心等，首批或最快2020年底運作。（中新社）

《雲南》滇中發現世界級鋰資源基地　資源量超500萬噸

中科院地球化學研究所3日表示，在雲南滇中盆地發現鋰資源基地，據預測，這個基地鋰資源量超過500萬噸，將形成一個世界級的鋰資源基地。據悉，中國目前屬於鋰資源進口國，2011年至2015年對外依存度達到80%；由於其他地區尚有規模巨大的碳酸鹽岩型黏土岩，因此碳酸鹽黏土型鋰資源在大陸具有廣闊的前景。（科技日報）

《海南》今年底前全省中小學校全部實現封閉化管理

3日舉行的海南校園安全工作會議指出，今年底前，要在全省中小學校實現封閉化管理達到100%，一鍵式緊急報警、視頻監控系統與屬地公安機關聯網率達到100%，城市中小學專職保安員配備率達到100%的3個百分之百的工作目標等。（海南日報）

《廣東》4城市二手房價漲幅回落　5月佛山降1.3%

佛山、蘇州、大連、南寧市5月被大陸住建部「點名」後，二手房掛牌價17017元/平方公尺，環比下降1.3%；大連二手房掛牌價16088元/平方公尺，環比降0.91%；南寧二手房掛牌價13202元/平方公尺，環比漲0.4%。對比4月的資料來看，佛山二手房掛牌價環比漲4.02%；大連二手房掛牌價環比上漲3.92%。（澎湃新聞）

▼廣東佛山市。（圖／CFP）

▲▼廣東佛山市。（圖／CFP）

ET快訊
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東大門夜市大火「排除人為縱火」　消防局：疑似遺留火種釀災

關鍵字：北向資金,A股,鋰資源基地

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