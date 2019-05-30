華聞快遞／深圳新房均價1坪75萬　廈門二手房掛牌價超越廣州

▲深圳新洲濱河立交橋。（圖／CFP）

《廣東》深圳5月新房均價75萬／坪 廈門二手房掛牌價超越廣州

30日發佈的《國民安居指數報告》顯示，5月全大陸房市小幅回暖，67個重點監測城市中，新房均價為每平方公尺16353元（人民幣，下同，約新台幣7.5萬元），環比上浮0.44%，其中，深圳新房均價達到每平方公尺55273元（約新台幣25萬元），相當於1坪就要75萬元新台幣，超過其他一線城市。此外，67個主要城市中，二手房掛牌均價為每平方公尺15202元，其中廈門二手房以每平方公尺45355元超越廣州。（澎湃新聞）

《上海》滬指險守2900點 小金屬個股大幅補漲

受週邊市場的影響，5月30日早盤滬深兩市雙雙低開後震盪下挫，截至收盤，上證綜指跌0.31%，報2905.81點；深證成指跌0.74%，報8943.35點；創業板指跌0.84%，報1485.24點。此外，小金屬個股展開大幅補漲，提振有色金屬板塊，雲南鍺業、章源鎢業雙雙漲停。

《北京》設立5G產業專項基金 規模達230億

5G產業基金正式在北京經濟技術開發區設立。據悉，5G產業基金是北京市首只政府參與組建的5G產業專項基金，規模達50億元（約新台幣230億元），目前北京經濟技術開發區已聚集30餘家產業鏈上中下游企業，實驗性5G基站數量超過200個，已經開通的5G基站超過50個，年底預計將會有超過200個5G基站具備使用條件，實現5G網路在60平方公里範圍內全域覆蓋。（新華社）

▲北京中國人民銀行大樓。（圖／CFP）

《北京》信託業一季度人均創利330萬 較去年同期增長17.5%

中國信託業協會30日發佈數據顯示，截至2019年一季度末，全國68家信託公司受託資產規模為22.54兆，較2018年四季度末下降0.7%，降幅進一步縮窄；同比增速較2018年一季度末的16.6%放緩至-12.0%，預計下一季度信託資產規模將呈現企穩回升態勢。從人均創利來看，2019年一季度人均利潤72.21萬元（約新台幣330萬元），較2018年一季度增長17.50%。（澎湃新聞）

《重慶》銀行業資產規模首破5兆人民幣 同比增幅9.1%

據統計，重慶銀行業資產規模在3月末首次突破5兆（約新台幣23兆），一季度累計達到5.11兆，同比增幅9.1%，保險業總資產達到1611億元等。在銀行業服務實體經濟方面，4月末全市小微貸款7322.8億元，同比增長7.2%；涉農貸款餘額5463.7億元，同比增長4.1%。（華龍網）

《陝西》明確2019年推進「三個經濟」發展工作要點

根據《陝西省推進「三個經濟」發展2019年工作要點》，今年將以基礎設施建設為先導發展樞紐經濟，以搭建開放平台為載體發展門戶經濟，以物流商貿金融為重點發展流動經濟，加快推進「三個經濟」發展實現新突破。其中包括，確保西安咸陽國際機場三期工程年內開工建設；確保蒙西至華中煤運通道、西安北客站至咸陽機場城際軌道建成投運；加快推進5G技術應用和商用。（陝西日報）

《北京》文化貿易進出口額達60.2億美元 同比增長17.5%

據悉，2018年北京市文化貿易進出口額達60.2億美元，同比增長17.5%。從具體分類來看，北京市核心文化服務實現進出口37.8億美元，較上年同期增長24.2%；核心文化產品進出口達到22.4億美元，同比增長7.7%。截至目前，北京市文化产品与服务出口已遍及世界140多个国家和地区。（新華社）

▼北京大觀園景致。（圖／CFP）