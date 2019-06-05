IKEA明年底停賣吸管等一次性塑膠　2030年前宣布全採用回收塑材

▲IKEA宣布2030年底前全數採用回收塑膠的目標 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／阿姆胡特報導

發源於瑞典的全球家具商IKEA，在2019年自家年度發表會上宣布2030年將全數採用「回收塑膠」材質製作旗下商品，這是繼去年對外宣佈全球400家門市將在2020年底，包括賣場與餐廳將停止提供一次性塑膠使用與販售，有關於環境保護的最新進展。

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▲IKEA推出以回收塑膠與紙質替代生產的居家商品 。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA在全球59個國家設有據點，總門市數突破400家，每年進店消費人次突破10億次，而近年因環境保護議題備受重視，IKEA也在去年宣布較大型的決定，便是在2020年底前於全球門市禁賣與禁用一次性塑膠產品，消費者將不會在IKEA旗下門店看到塑膠吸管、一次性密封袋等商品。

而在今（6／5）於IKEA瑞典總部阿姆胡特舉辦的年度發表會中，IKEA再度宣布對塑膠產品的新政策，將在2030年達到旗下產品全數使用回收塑料的目標，對於這樣大型的跨國企業而言，此項政策將會減少意想不到的大量「初生塑膠」的全球數。

▲新紙杯採用糖質的材質隔絕水，不再用薄塑膠以利回收 。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA表示，塑膠是相當好的質材，不但易於製造、使用，且價廉物美，塑膠本身的生產沒有問題，但需要考量的是如何應用的方式。目前已開發數個解決方法來因應吸管產品的取代方案，包括提供紙吸管，並在紙杯內側使用糖製程的隔水材質，日後也會考量竹製吸管的可能性。