12人畢業11人就業　台中特教學校全台首創「就業導向專班」

▲畢業生開心領到畢業證書。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立台中特殊教育學校5日舉行畢業典禮，有154名畢業生，教育局長楊振昇亦到場祝福，楊說，今年有7名學生獲得總統教育獎，28人考取街頭藝人證照，此外，學校成立全台特殊教育學校第一個「就業導向專班」，專班中12名學生中，有11人已成功就業，在畢業即失業的現在，更屬難得。

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▲楊振昇開心與畢業生合照。（圖／台中市政府提供）

台中特教學校畢典現場沒有盛大的舞台表演，但是氣氛溫馨感人，畢業生上台受獎及致感謝詞時，舞台螢幕也播放各班老師為每位學生在學期間收集的照片，師長們的無私奉獻讓與會嘉賓感動萬分。

楊振昇表示，今年有7人獲得總統教育獎，28人考取街頭藝人證照，學校用心栽培，以及教師無悔付出，讓學生擁有一技之長，此外，學校也在三年級的學生中設立全台特殊教育學校第一個「就業導向專班」，專班中的12名學生中，有11人已成功就業，而高職部148名畢業生中，也有17人已穩定就業，楊勉勵畢業生堅定心念並築夢踏實，保持「求知若渴，永保純真」的精神。

今年畢業學生中，潘姓同學雖因先天脊椎變形彎曲，身高僅75公分，並伴隨多重障礙，卻能超越先天缺陷，熱愛學習並能自理生活，還苦練陶笛，用毅力考取4張街頭藝人證照，榮獲今年度總統教育獎肯定，非常難能可貴。

教育局指出，這些畢業生的口語能力不像一般學生流利，卻讓人感受到他們對學校和老師的感恩，及同學間依依不捨的情感，祝福學生們順利畢業，也希望畢業生們即使遭遇挫折，也能勇敢面對。