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作伙來尬場！　2019桃園閩南文化節　總舖師大賽推廣美食

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▲2019桃園閩南文化節，擴大辦理

▲2019桃園閩南文化節，新增總舖師大賽。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園閩南文化節，將於6月8日(六)至7月8日(一)熱鬧開展，為期31天。文化局長莊秀美指出，桃園閩南文化節今年邁入第7年，因應閩南及民俗文化科成立，特別擴大辦理，規劃一系列閩南特色陣頭、戲劇、舞蹈、音樂、美食、半年節祈福等活動，力邀全台民眾前來桃園感受特有的閩南文化魅力！

市長鄭文燦5日前往文化局前廣場，出席2019桃園閩南文化節「閩南風華．陣在桃園」開幕活動表示，2019桃園閩南文化節，為期5週，每週都有精彩活動，今年更新增總舖師大賽，邀請總舖師比賽的評審「阿燦師」展示辦桌好手藝；現場更以及多組藝閣花車展示，誠摯邀請全臺民眾參與。▲2019桃園閩南文化節，擴大辦理

▲大溪國小Q版大仙尪傳承藝陣文化。▼2019桃園閩南文化節，新增總舖師大賽。（圖／市政府提供） ▲2019桃園閩南文化節，擴大辦理

文化局指出，桃園閩南文化節在連續5個週末假日都有精彩活動，周周精彩不斷，第1周(6/8、9)「藝閣 VS 踩街」，50台大小藝閣踩街活動為活動熱鬧揭開序幕、《十二生肖貓來亂》邀請金鐘獎雙影后王琄、楊麗音同台飆戲。▲2019桃園閩南文化節，擴大辦理

第2週(6/15、16)「總舖師比賽」澎湃辦桌菜配精彩舞台活動，看看誰是最強總舖師、「閩南語答喙鼓比賽」雙人相聲饒富趣味。

第3週(6/22、23) 「閩南歌謠創意舞蹈比賽」傳統文陣元素打造桃園閩南歌舞活力、「閩南懷舊金曲音樂會」邀請金曲歌王蕭煌奇、施文彬等歌手輪番演繹經典。

第4週(6/29、30) 台灣原創音樂劇《釧兒》盛大登場，看澎恰恰與歌仔戲班如何身騎白馬過三關，唱出專屬臺灣人的現代戲劇唱謠。▲2019桃園閩南文化節，擴大辦理

第5週(7/6、7)《鬥陣》陣頭藝術匯演，14隊國內、外特色技藝陣頭尬場，超過40米大型視頻舞台加上特技聲光效果，年度最炫，適合全家大小一起來逗陣！

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關鍵字：桃園,閩南文化節,總舖師,閩南美食

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