嗨翻遊樂園！全台端午「優惠懶人包」來了　六福村第2人免費入園

▲六福村主題遊樂園2人同行1人免費。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

端午3天連假從即將到來，全台主題樂園業者也推出許多優惠方案，像是六福村主題遊樂園2人同行1人免費、麗寶樂園第2人入園享55元優惠價，業者也結合公共運輸、春遊住宿補助等，推出聯合優惠票券。交通部觀光局提醒，民眾可以善用公共運輸工具，做好行前規劃，好好享受端午歡樂時光。

全台主題樂園6月7日至6月9日，端午活動從北玩到南推出各項優惠：

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北部：雲仙樂園端午壽星搭纜車免費或買套票送粽型小錢包、小人國主題樂園優惠鄉親只要250元、六福村主題遊樂園2人同行1人免費、小叮噹科學主題樂園320元入園再享5項免費活動。

中部：西湖渡假村穆斯林同遊，1人免費、麗寶樂園第2人入園享55元優惠價、東勢林場遊樂區車牌有5全車每人入園125元、九族文化村買門票送纜車再體驗最新西班牙海岸立蛋慶端午活動、泰雅渡假村入園199元及連假住宿8折再折500元、杉林溪森林生態渡假園區享受20度C繡球花季、劍湖山世界「搖滾痛漫祭」扮COSER只要299元。

▲麗寶樂園第2人入園享55元優惠價。（資料圖）

南部：頑皮世界立鴕鳥巨蛋趣、義大世界第2人只要55元、大路觀主題樂園13時前入園享100元門票、小墾丁渡假村欣賞夏日銀河及贈送天文小禮。

東部：遠雄海洋公園東部民眾590元入園可以玩到8月底、怡園渡假村2人同行1人免費。

▲遠雄海洋公園東部民眾590元入園可以玩到8月底。（圖／遠雄海洋公園提供）

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊，主題樂園也與各地公共運輸業者攜手，推出搭乘公共運輸入園的交通優惠或門票折抵等方案，像是小人國主題樂園搭乘新竹客運票價優惠、西湖渡假村車票折抵住宿費、麗寶樂園渡假園區免費接駁、東勢林場遊樂區豐原客運入園160元、九族文化村南投客運台灣好行超值套票、劍湖山世界低碳綠悠遊劍湖山好行5折入園、江南渡假村搭客運入園享兒童票優惠。

觀光局表示，邀請民眾端午佳節與家人朋友同遊主題樂園感受佳節氣氛，並善用公共運輸工具，做好行前規劃，盡享歡樂時光，更多活動專案可上全台主題樂園網查詢，交通部觀光局祝大家連假旅遊愉快。