孝子當街被砍死！惡煞還喬姿勢拍「死狀照」　母看著愛兒手寫卡片淚崩

▲蔡男生前最後一個母親節曾向母親真情告白。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

台北市一名蔡姓男子2013年因債務糾紛被多人持刀在中山四面佛前砍殺身亡，蔡母提起刑事附帶民事訴訟，向其中一名林姓犯嫌求償1688萬餘元，蔡母拿出兒子生前的最後一張母親節卡片，內容提到「今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」，台北地方法院判林男須賠1091萬餘元，全案仍可上訴。

蔡姓男子2013年8月3日晚間10時33分許因債務糾紛，遭到多人手持木製球棒、開山刀、西瓜刀圍毆追砍，還將他強押上車，載到陽明山某處教訓，1個小時後更將人丟包到診所前，逃之夭夭。

蔡母指控，兒子與林男素無瓜葛、恩怨，但對方竟然以凶殘的手段殺人，令人髮指，而且行凶後非但不顧兒子傷勢嚴重，竟然將他沿路拖行近150公尺，沿路血跡斑斑，押上車繞行途中，主嫌還將渾身癱軟的兒子擺正姿勢，用手機拍攝死狀傳送給幕後主使者。

蔡母指出，兒子是家中獨子，對待母親十分孝順，生前最後一個母親節曾經親自寫下：「媽：母親節快樂，我會好好努力打拚，讓您過好一些的日子，今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」等語，但如今兒子卻遭到林男無故殘忍殺害，讓她痛不欲生，從此天倫夢碎，憤而向林男求償1688萬餘元。

林男則坦承犯行，但認為蔡母求償的撫慰金額過高，他願意負擔與之前法院判決的其他同案被告相同的金額。

針對蔡母求償殯葬費用、撫養費用、精神撫慰金，法院認為，蔡母可請求林男賠償1384萬餘元，但扣掉因為調解而免除的差額、其他連帶債務人已經清償、給付的金額後，判林男仍須賠1091萬餘元，全案仍可上訴。

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