台灣的大學學費便宜？青委會：「超過世界平均10萬」高居全球第14



▲高教工會青年行動委員今（3）日上午召開記者會，公開打臉教育部聲稱「台灣的大學學費已相當低廉」事實。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

針對教育部時常聲稱與世界主要國家相比，台灣的「大學學費收費已相當低廉」，更有9成的校長支持調漲學雜費、學費自由化，長期凍漲將影響教學品質；不過「高教工會青年行動委員」今（3）日上午召開記者會，公布世界各國的大學學費排行榜，發現台灣的學費不僅不便宜，更是高居第14名！而一學年的學雜費平均高出全球平均數3,163美元（約新台幣10萬元）。

高教工會青年行動委員（青委會）調查、收集、整理全球人均GDP前一百高國家的大學學雜費資料，將資料按各國公私校學雜費和人數比例，計算加權為各國平均學雜費。依照購買力平價(purcgasing power parity) 換算後的學雜費，進行國際比較。



▲青委會指出，台灣一年學雜費平均為6,218美元，不但超過全球的平均3,055美元、中位數1,774美元，更高居全球第14名。

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青委會根據調查資料表示，台灣公校學生佔34%、私校學生佔66%，公校學雜費為3,946美元，私校學雜費為7,389元，平均學雜費則為6,218美元（約新台幣19萬5千元）。相較之下，全球的平均為3,055美元（約新台幣9.6萬元）、中位數為1,774美元（約新台幣5.6萬元），也就是說，台灣學費並非像教育官員或大學校長常聲稱的「太過低廉」；相反地可以說高出全球平均和中位數。以平均數為例，台灣一年的大學學雜費平均高出全球平均數3,163美元（約新台幣10萬元）。



▲台灣的大學學雜費高出全球平均和中位數。

針對教育部聲稱凍漲學費將不利教學品質、大學校長認為應學費鬆綁以反映成本；青委會認為，教學品質差並不是因為學費便宜，而是公共資源挹注不足。根據教育部統計，台灣政府高教經費占GDP比率僅0.68％，遠低於OECD 國家的平均值1.32%。若政府願意提高對高教資源的挹注，根本不用鬆綁在全世界已屬高昂的學費，甚至可能調降學費，減輕青年負擔。



▲色階圖示意：顏色越深代表學雜費越高，可見台灣學雜費是相對高昂！（圖／記者林育綾攝）

政大勞工所教授劉梅君也提出，學費高不等於教學品質相對提升，她聽聞許多辦學不正的案例，因此調漲學費不見得能把教學帶動起來，反而可能有更多貪腐問題，調漲後的學費會到哪去？她認為，公共資源挹注可以讓「教育平等」真正落實。目前私校大學當中，不少學生是屬於經濟條件較艱困的族群，若任由其學費調漲，等於將壓力壓在經濟中下階層。



▲青委會認為，學費調漲不見得能提高教學品質，呼籲教育部應駁回任何一間大專校院學在費調漲申請，政府應提高對高教資源的挹注。

最近又到了每年教育部審核各校調漲學雜費的日子，青委會對教育部提出三點訴求：第一，教育部應駁回任何一間大專校院學在費調漲申請。第二，教育部應立即研議調降學雜費。第三，課徵資本利得稅，大幅提高高教經費以提升教育品質。