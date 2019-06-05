爆打妻兒！肉圓惡爸「一時失慮」判緩刑免關　前妻：願意再給機會

突發中心／新北報導

新北市蘆洲區一名林姓男子因為兒子幫買肉圓沒加辣，讓他酒後爆打小孩和媽媽，不僅賞巴掌、勒脖子，還將前妻拖行至客廳，引起社會大眾關注；新北地院一審宣判，判林男3月徒刑，如易科罰金3萬元，緩刑2年。對此前妻透過律師表示，雙方雖已離婚，但為了給孩子健全家庭，願意再給前夫一個機會。

▲肉圓惡爸判決出爐。（圖／東森新聞）



整起事件發生於2019年1月12日，林男不滿請兒子幫忙買肉圓，但沒有依口味加辣，脾氣一來就對兒子猛踹打，認為孩子說謊沒告訴店家要加辣；前妻見狀欲阻擋，卻被林男一手勒住脖子，被拖行至客廳，摔至地上。同時林男另一手繼續毆打兒子頭部及身體，並在妻子跌落地板後以腳踹，導致妻兒皆有多處傷口。

新北地院5日宣判，林男是一時的失慮，透過刑事的偵審程序教訓，應該知道警惕而無再犯之虞，為了確保他能夠記取教訓，+也命他要完成加害人的處遇計畫，並依對兒童犯強制罪，判3個月有期徒刑，如易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育30小時。

對於判決結果，前妻透過律師表示，尊重判決內容，另外雖然雙方已經離婚，但與兒子願意再給父親一個機會，讓小孩能夠在健全家庭中長大，周末也會安排小孩與父親碰面，希望藉此修復親子間關係。

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